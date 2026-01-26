Llorca ve en las críticas de Morant un "problema de orgullo" y desconfianza

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha salido al paso de las críticas de Diana Morant, quien le ha reprochado que no la haya convocado a un encuentro en el Palau. "Tiene un problema de orgullo", ha asegurado Llorca quien también ha tenido un gesto de tender la mano a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades para mantener un encuentro. Si la líder de los socialistas valencianos desea acudir a hablar con él, "será bien recibida", ha dicho el president, en la rueda de prensa posterior a las reuniones que ha mantenido en el Palau de la Generalitat con los presidentes de las tres diputaciones provinciales -Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón- .

Todo ello, en el marco de las reuniones a las que Llorca ha llamado a los síndics de los distintos grupos parlamentarios de Les Corts, que se celebrarán este martes por la mañana en el Palau de la Generalitat. Compromís ha rechazado asistir a estos encuentros, pero los socialistas sí que acudirán, aunque con 26 propuestas para Llorca, entre ellas apoyar la financiación y exigir a Carlos Mazón que deje el acta de diputado.

El jefe del Consell ha explicado que ha llamado a los portavoces parlamentarios de las distintas formaciones políticas con representación en Les Corts y ha asegurado que no le "consta" que Morant haya solicitado reunirse con él. No obstante, ha indicado que si sus palabras de hoy se entienden "como que pide la cita", la líder del PSPV "la va a tener de inmediato". "Estamos totalmente abiertos a dialogar y pactar", ha señalado.

Es más, ha asegurado que, si el hecho de tomar la iniciativa para reunirse es "un problema de orgullo" para Diana Morant, él prefiere "que gane ella en orgullo y los valencianos ganemos en mejoras y hechos concretos". "No me he caracterizado en mi vida por discutir por cosas tan absurdas como esa", ha subrayado.

Puede venir mañana

Dicho esto, ha explicado que, "por protocolo, generalmente se llama a los que son portavoces" de las distintas formaciones políticas en Les Corts, como es el caso del socialista José Muñoz, y ha deslizado: "Si Morant considera o no se fía de su portavoz, no tengo ningún problema en atender a su portavoz, con ella". "Ya puede venir mañana si quiere, pero si además quiere que le llame yo o se lo diga, pero a cambio sí que va a llegar a acuerdos en beneficio de los valencianos, se lo resuelvo: que gane ella en orgullo y que todos los valencianos ganen en medidas concretas. No será el orgullo un problema que afecte al 'president' de la Generalitat", ha expresado.

Noticias relacionadas

En la misma línea se ha pronunciado, la portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts, Laura Chulià, quien ha asegurado este lunes que la secretaria general de los socialistas valencianos "tiene un problema de ego y de imposición por su falta de liderazgo en el PSPV".