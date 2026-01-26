Los médicos valencianos mantienen la huelga pese al acuerdo sobre el Estatuto Marco

Los médicos valencianos mantiene la convocatoria de huelga nacional indefinida con un paro semanal todos los meses, pese a que el Ministerio de Sanidad ha firmado este lunes un acuerdo sobre el Estatuto Marco con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Satse. Sin embargo, los sindicatos médicos -el resto de fuerzas representan a todas las categorías laborales- siguen reivindicando una negociación y una normativa propias, así como acabar con las guardias de 24 horas y tributar por ellas.

El comité de huelga ha convocado una manifestación unitaria para el próximo 14 de febrero en Madrid; será un sábado para permitir una mayor afluencia de facultativos. Será la primera acción de la nueva serie de movilizaciones y precederá a la primera semana de huelga, que tendrá lugar la semana del 16 al 20 de febrero. Las fechas de paro hasta el verano serán las siguientes:

Del 16 al 20 de febrero.

Del 16 al 20 de marzo, que coincidirá con la semana fallera en València.

Del 27 al 30 de abril.

Del 18 al 22 de mayo.

Y del 15 al 19 de junio.

Será una prueba de fuego para el colectivo de profesionales médicos después de cuatro convocatorias en la sanidad pública valenciana y, sobre todo, después de la última que tuvo un seguimiento escaso en la Comunitat Valenciana con un seguimiento del 3 %, aunque en esta ocasión no era un paro nacional, ni estaba impulsado por CESM. En los anteriores paros, alrededor del 15 % de los médicos no se presentaron en su trabajo, según las cifras oficiales de la Conselleria de Sanidad.

Los paros de los próximos meses serán de cinco días, similares a las cuatro jornadas de la huelga de diciembre. Entonces, el paro acabó con cerca de 60.000 citas canceladas o pospuestas, por lo que son los pacientes quienes sufren estas protestas.

35 horas

El acuerdo sobre el Estatuto Marco ha coincidido con una nueva jornada de protesta de CESM-CV a las puertas de la Conselleria de Sanidad para reclamar la implantación de las 35 horas, una de las promesas incumplidas por el conseller Marciano Gómez y una noticia recurrente en Levante-EMV. La acción se repite cada 15 días desde octubre para "recordarle al doctor Gómez su promesa de implantar las 35 horas de lunes a viernes", explica la secretaria provincial en Valencia, Mª Pilar Valero. Además de esta reivindicación, los facultativos reclaman también la limitación de las agendas médicas, especialmente en los centros de salud, para poder "dar la asistencia sanitaria que requiere la ciudadanía"; la apertura 24 horas de los PAC y los PAS para "atender la sobrecarga asistencial", algo que la puesta en marcha de los Centros de Atención Urgentes 24 horas (CAU 24H) podría empezar a resolver; e indicadores alcanzables para el nuevo sistema de productividad variable puesto en marcha por la Generalitat Valenciana desde septiembre.