Morant pide un cara a cara con Llorca y pone al PSPV en modo elecciones

Tras más de un año con el PSPV instalado en la confrontación total con Carlos Mazón, y exigiendo elecciones anticipadas en los últimos meses durante la transición con el nuevo president Juanfran Pérez Llorca, el PSPV parece iniciar una nueva etapa tras la ‘anomalía’ institucional desde la dana el 29 de octubre de 2024.

Este martes el síndic del partido en las Corts, José Muñoz, acudirá a la cita con el 'president' en el Palau con un documento de “26 medidas urgentes para mejorar la vida de los valencianos en 2026”. Será la primera vez que el partido, tras año y medio de confrontación total, aterriza algo parecido a una alternativa de gobierno, un programa de medidas sociales, educativas o simbólicas que, por ejemplo, sí articuló Compromís en los grandes debates en las Corts en los meses de la dana.

Morant, con todo, ha aprovechado para reprochar a Llorca que no la haya citado. “El sentido de la institucionalidad es muy importante. Siempre que nos convocan, acudimos. Mazón me citó, no es el caso de Llorca pero estamos a disposición por si considera que tenemos que hablar desde la dirección de los dos partidos. Nunca le daremos la espalda a la palabra, el diálogo y el debate institucional”, ha señalado, repitiendo en varias ocasiones la voluntad de reunirse, emplazando al 'president' a que tome la iniciativa. “Sánchez ha citado a Feijóo a una reunión. Es el 'president' el que tiene que citar. Se le llena la boca diciendo que es un hombre de diálogo. No me ha citado”, lamenta.

Sobre esta reunión con los síndics de mañana (Compromís ha dicho que no acudirá mientras no se exige a Mazón el acta de diputado que le permite seguir aforado judicialmente), el PSPV va a reclamar el acta de Mazón y dar voz a las asociaciones de víctimas en la comisión de las Corts.

Financiación y tope al alquiler

También le instará a defender la propuesta de modelo de financiación del Gobierno, que incrementa los fondos en 3.669 millones, así como adherirse al acuerdo de condonación parcial de la deuda que ofrece el Ejecutivo.

El documento concreta exigencias en materia sanitaria, como la reversión de la concesión sanitaria de Elx-Crevillent, o dar cobertura al 100 % de las mujeres en el cribado de cáncer de mama.

En vivienda, pide la intervención en el mercado con la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios o adherirse al plan estatal de vivienda para aumentar la construcción de VPO.

En educación, reclama recuperar el Pla Edificant y un plan integral de climatización en todos los centros públicos, además de garantizar en todo el territorio la escolarización gratuita 0-3 años.

En materia ferroviaria, de gran actualidad, el PSPV insta a Llorca a recuperar la gratuidad para los menores de 30 años y una auditoría de todas las instalaciones y material móvil.

Por último, en materia simbólica, el documento exige derogar la ley de Concordia y recuperar la ley de memoria democrática, así como “cesar en las políticas de hostigamiento contra el valenciano, especialmente en educación cubriendo el 100% de las plazas docentes en valenciano”.

Convención programática

Este punto de inflexión coincide también con la convención programática que el PSPV está poniendo en marcha desde hace semanas, realizando reuniones sectoriales y que culminará a mediados de mayo, cuando el partido se reunirá en Alicante para actualizar sus propuestas tras meses de encuentros con la sociedad civil.