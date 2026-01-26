La paradoja de la FP: la vía más rápida para el empleo sigue a la sombra de la universidad

En los polígonos que cosen la geografía valenciana el diagnóstico es unánime: faltan manos. Por eso la Formación Profesional (FP) atraviesa un momento de expansión en la C.Valenciana que parece no tener techo. Un cohete impulsado por una demanda empresarial que busca técnicos especializados en sectores como la automoción, la logística o la industria química.

Sin embargo, el crecimiento en las cifras de matriculación y empleo no ha ido acompañado de una evolución equivalente en la percepción social. Según el Barómetro de la FP, elaborado por CaixaBank Dualiza con datos de enero de 2026, persiste una brecha significativa entre la eficacia laboral del sistema y su estatus frente a la enseñanza universitaria.

El informe, que analiza la opinión de más de 1.500 personas, confirma que la sociedad identifica la FP como la ruta más directa hacia el mercado de trabajo, si bien la tradición sigue pesando en la toma de decisiones de las familias. El 76 % de la población reconoce la utilidad de estos estudios, pero a la hora de la verdad solo un 22 % los prefiere a los universitarios.

Barómetro de la FP - CaixaBank Dualiza Informe: Enero 2026 El despegue de la FP en la C. Valenciana Radiografía social de un sistema que garantiza empleo pero lucha por su prestigio. La Gran Paradoja de la FP 76 % Reconoce su utilidad 22 % La prefiere a la Universidad Fuente: Barómetro de la FP 2026 - CaixaBank Dualiza 👥 Los cuatro rostros de la sociedad frente a la FP 41% Ambivalentes Valoran el empleo pero priorizan la Universidad por prestigio social. 28% Afines Convencidos y prescriptores. Suelen tener contacto directo con el sistema. 22% Desinformados Desconocen la modernización y actualización de los centros actuales. 9% Detractores Aún asocian estos estudios a un bajo rendimiento académico. Eficacia laboral vs. Reconocimiento Consideran que la FP da empleo más rápido 76% Creen que es más útil que la Universidad hoy 58% Sitúan su prestigio por encima del Grado 22% 🚀 Demandas prioritarias para el futuro 📍 Oferta de plazas El 45% reclama más plazas públicas, clave en ramas como sanidad o informática. 🛠️ Modernización Un 32% pide mejores recursos, laboratorios y talleres tecnológicos. 🤝 FP Dual Valorada con un 65% por quienes la conocen, pero el 45% aún la ignora. 🧭 Orientación Factor crítico: conocer el sistema de cerca es lo que más eleva su prestigio. CaixaBank Dualiza Gráficos interactivos para Bcube CMS

Radiografía de las actitudes sociales

El estudio segmenta a la población en cuatro perfiles diferenciados según su actitud hacia estos estudios. El grupo más numeroso, con un 41%, es el de los «ambivalentes». Este perfil reconoce la utilidad práctica y la empleabilidad de la FP, pero mantiene reticencias respecto a su prestigio social. Son ciudadanos que valoran la formación como una opción válida para el empleo, pero que en un entorno aspiracional siguen priorizando la Universidad.

Por otro lado, los «afines» representan el 28% de la muestra. Son los principales prescriptores del sistema y suelen tener una relación directa con el mismo. En el espectro opuesto se encuentran los «detractores» (9%), que asocian la FP a estudiantes con menor rendimiento académico, y los «desinformados» (22%), quienes desconocen las actualizaciones curriculares y la modernización de los centros en la última década.

Alta empleabilidad pero bajo prestigio

Los datos de inserción laboral son el principal argumento a favor de la FP. El 76% de los encuestados afirma que cursar un ciclo formativo facilita una incorporación rápida al trabajo. De hecho, un 58% de la población considera que estos estudios son más útiles que los universitarios para encontrar empleo en el contexto económico actual.

A pesar de esta ventaja competitiva, el reconocimiento social no sigue la misma trayectoria. Solo el 22% de los ciudadanos sitúa el prestigio de la FP por encima de la Universidad. Esta disonancia es un factor clave que explica por qué, en ocasiones, las familias optan por itinerarios universitarios a pesar de que las tasas de paro en ciertas titulaciones de grado son superiores a las de los ciclos superiores de FP. En la zona del Mediterráneo, el peso de la industria técnica hace que esta contradicción sea especialmente relevante para el tejido productivo local.

Demandas de futuro: plazas y recursos

El barómetro también recoge las necesidades que la ciudadanía percibe como prioritarias para mejorar el sistema. La principal demanda, señalada por el 45% de los participantes, es el aumento de la oferta de plazas públicas. Este punto es crítico en la Comunitat Valenciana, donde ciclos de alta demanda como los de la rama sanitaria o informática suelen registrar listas de espera anuales o tener un alto porcentaje de privatización en plazas que son mucho más caras.

Asimismo, un 32% de los encuestados subraya la necesidad de dotar a los centros de mejores recursos e infraestructuras. La modernización de los talleres y laboratorios se considera esencial para que la formación responda a las necesidades tecnológicas de las empresas. Por su parte, la FP Dual sigue siendo una modalidad con margen de crecimiento: aunque es muy valorada por quienes la conocen (el 65% destaca su preparación práctica), el 45% de la población general todavía no está familiarizada con su funcionamiento.

El papel de la orientación

El informe concluye que la experiencia personal y una buena orientación educativa son los factores que más contribuyen a mejorar la imagen de la FP. Aquellas personas que han tenido contacto con el sistema o que han recibido información detallada sobre las salidas profesionales muestran una percepción de prestigio mucho más elevada.

Noticias relacionadas

En definitiva, los datos del Barómetro de CaixaBank Dualiza sugieren que, aunque el componente de empleabilidad de la FP está plenamente consolidado en la opinión pública, el sistema aún debe superar barreras culturales para alcanzar un estatus de igualdad respecto a la formación universitaria. La consolidación de la FP como una opción de primera elección depende, en gran medida, de reducir esa brecha de percepción social.