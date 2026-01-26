La UPV y el CSIC renuevan los convenios de sus cuatro centros mixtos de investigación

Esta mañana se ha celebrado en la Universitat Politècnica de València (UPV) el acto de firma protocolaria de renovación de los convenios que regulan el funcionamiento de los cuatro institutos mixtos de investigación entre la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se trata del Instituto de Tecnología Química (ITQ), el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas “Primo Yúfera” (IBMCP), el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO) y el Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular (I3M).

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla, ha destacado que la colaboración entre la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) “viene de muy lejos” y "forma parte del ADN de la universidad desde sus orígenes". El evento, celebrado en la Universitat Politècnica de València, ha contado con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino.

Los acuerdos suscritos hoy establecen las condiciones de funcionamiento, organización y colaboración del ITQ, IBMCP, INGENIO e I3M. Estos convenios permiten la utilización conjunta de medios, recursos e infraestructuras, así como el desarrollo coordinado de actividades de investigación, transferencia de conocimiento y formación de personal investigador.

Clave en el sistema público de investigación

Durante su intervención, José E. Capilla ha subrayado que la UPV es “una universidad profundamente comprometida con el impacto de lo que hacemos y su transferencia” y ha vinculado los resultados obtenidos en producción científica, innovación y patentes a “una apuesta constante por tener investigación de calidad”. En este sentido, ha señalado que la presencia del CSIC en los campus de la UPV ha sido clave en la formación de centenares de investigadores e investigadoras y en el fortalecimiento del sistema público de investigación.

El rector ha puesto en valor el modelo del CSIC como ejemplo de vertebración territorial del sistema científico y ha destacado que la relación entre ambas instituciones “siempre ha sido muy satisfactoria” y beneficiosa para las dos partes. Asimismo, ha resaltado la aportación específica de cada uno de los institutos mixtos, desde su excelencia científica hasta su orientación a la transferencia y a la definición de políticas basadas en el conocimiento. En palabras del rector, la colaboración entre la UPV y el CSIC seguirá profundizándose “más allá de estos cuatro institutos”, con nuevos proyectos ya en marcha entre ambas instituciones.

Por su parte, la ministra Diana Morant ha subrayado que “estos convenios son un ejemplo de colaboración institucional al servicio de una ciencia excelente, colaborativa y útil para la sociedad”. “De la mano de la ciencia vienen las soluciones para la vida de la gente. Morant ha señalado además que “con esta firma, se renueva el compromiso con la investigación en España y en la Comunitat Valenciana; trabajando juntos en el territorio fortalecemos el sistema de ciencia en nuestro país, también el crecimiento económico de los territorios y la prosperidad”.

En el acto de firma han estado presentes también José Manuel Serra, director del Instituto de Tecnología Química (ITQ); Pablo Vera, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas “Primo Yúfera” (IBMCP); Davide Consoli, director del Instituto de Gestión de Innovación y del Conocimiento (INGENIO) e Ignacio Blanquer, vicedirector del Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular (I3M).