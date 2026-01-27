Más de 1.600 estudiantes participarán en la 11 edición de la 'Valencianada'

La ciudad de Valencia se prepara para acoger, el próximo jueves 5 de febrero, a más de 1.600 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos en la que será la décima edición de la Valencianada (#VLCda26). Este evento de aprendizaje móvil y geolocalización, consolidado como una de las citas pedagógicas más innovadoras del calendario escolar, reunirá a alumnos de 22 institutos procedentes de 19 localidades diferentes.

Organizada por la red cooperativa 1entretants, la actividad forma parte del proyecto internacional World Mobile City Project (#WMCP26). El objetivo principal es que los jóvenes aprendan a orientarse y conocer el patrimonio de la ciudad combinando herramientas tradicionales con las últimas tecnologías: aplicaciones de transporte urbano, realidad aumentada, códigos QR y redes sociales.

Una década de innovación en las aulas

Desde su inicio en el curso 2014-2015, la Valencianada ha buscado tender puentes entre la enseñanza formal y el aprendizaje en contextos reales. "Se trata de un evento sociocultural interdisciplinar que exige un gran esfuerzo de preparación, tanto en la elaboración de fichas como en el conocimiento técnico de las aplicaciones", explican desde la organización.

En esta edición la jornada estará dedicada a la fidelidad lingüística, el respeto por la lengua y la cultura de la paz. Como gesto solidario, la organización realizará un donativo para el pueblo de Palestina, vinculando el aprendizaje académico con la conciencia social.

Logística y funcionamiento de la jornada

La actividad arrancará entre las 08:30 y las 10:00 horas en la Plaza de la Reina, con una recepción que incluirá la lectura de un manifiesto y el tradicional inicio al son del tabal y la dolçaina.

Los estudiantes, divididos en grupos de 4 o 5 personas, deberán localizar cuatro puntos emblemáticos de la ciudad de una lista de 83 ubicaciones seleccionadas. En cada parada, los equipos deberán resolver enigmas literarios, históricos o arquitectónicos. Para certificar su paso por los monumentos, los alumnos subirán imágenes y vídeos a Instagram con las etiquetas del evento, permitiendo a los más de 85 docentes participantes monitorizar su ubicación y progreso en tiempo real.

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Valencia (a través de la concejalía de Acción Cultural y Patrimonio) y de la EMT, que facilitará la movilidad de los participantes para fomentar el uso del transporte público. El centro de operaciones y punto de encuentro final será el Octubre Centro de Cultura Contemporánea (CCC), donde también se exhibirá una exposición conmemorativa de esta década de trayectoria.

Centros e instituciones participantes

La capilaridad del proyecto alcanza a gran parte del territorio, con institutos participantes de municipios como Albal, Alcàsser, Algemesí, Burjassot, Canet d'en Berenguer, Carlet, Foios, Meliana, Mislata, Paterna, Picassent, Port de Sagunt, Puçol, Quart de Poblet, Requena, Torrent, Utiel, Xirivella y la propia ciudad de Valencia (con los IES Benicalap, Campanar y Cid Campeador).

Más allá de la jornada del día 5, el material didáctico generado —que abarca áreas desde las Ciencias Sociales y la Biología hasta la Tecnología y las Lenguas— quedará a disposición de cualquier centro educativo que desee replicar la experiencia de forma autónoma, extendiendo el impacto de la Valencianada más allá de su celebración oficial.