Un Abogado de la Generalitat: "No hacía falta informe de la abogacía para ordenar desalojos o confinamientos. Las leyes de emergencias lo permitían"

Ignacio Lleó de Nalda, abogado de la Generalitat Valenciana y coordinador en la Consellería de Justicia en Interior el día de la dana ha confirmado que mantuvo varias conversaciones con compañeros de la Abogacía sobre la posibilidad de confinar a la población durante la tarde del 29 de octubre de 2024. Una opción, la de confinar o desalojar, sobre la que los máximos responsables de la Generalitat plantearon muchas dudas durante las horas cruciales de la dana porque les sonaba a la pandemia, cuando se restringió la movilidad, decisión que fue anulada judicialmente por vulnerar derechos fundamentales.

Lleó de Nalda así lo ha explicado. "La gente tenía en mente la restricción de derechos durante la covid. Por eso las consultas", ha explicado el Abogado de la Generalitat. "La respuesta es que no hacía falta informe de abogacía para ordenar desalojos o confinamientos. Las leyes de emergencias lo permitían", ha detallado el letrado, según fuentes conocedoras de su declaración.

Ignacio Lleó de Nalda es el primero de los dos abogados de la Generalitat que están hoy citados. A partir de las 11.30 horas debe comparecer ante la jueza y el fiscal de la dana el Álvaro Martínez Ávila, abogado General de la Generalitat, con quien contactó el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez.

"Consultas con Justicia e Interior, Medio Ambiente o Presidencia"

La magistrada de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, indaga la participación de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en “las consultas verbales o escritas que se evacuaron por altos cargos de la entonces Conselleria de Justicia e Interior, o de Medio Ambiente, o de Presidencia de la Generalitat” durante el 29 de octubre de 2024.

Pregunta sobre la petición concreta de Cayetano García

La jueza de la dana también requiere al organismo para que informe si la Abogacía de la Generalitat fue emplazada el 29-O por el entonces secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, para que emitiera “alguna valoración jurídica, intervención o dictamen en relación con las medidas a adoptar relativas a los episodios de la dana de ese mismo día”. Unas diligencias solicitadas por la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), representada por el abogado Manolo Mata y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

Noticias relacionadas