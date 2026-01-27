La Aemet confirma que Joseph se convertirá en una superborrasca y anuncia "daños y caídas de árboles": En Valencia se multiplican los avisos por viento y mala mar

La borrasca Joseph está poniendo en jaque a buena parte de la península ibérica, sobre todo a la zona oeste y sur del territorio, aunque su paso también tiene consecuencias al otro lado de las áreas más afectadas. De hecho, la Comunitat Valenciana sufre un temporal de viento que parece no tener fin y que, en Valencia, de nuevo ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar los avisos por fuertes rachas de poniente.

Y lo peor es que Joseph va a evolucionar a una superborrasca "gracias al efecto Fujiwhara", según advierte el portal meteorológico Meteored, lo que recrudecerá aún más la adversidad del tiempo. Tanto que la Aemet ha incrementado sus avisos en Valencia, además de elevar su nivel de peligrosidad en algunos casos.

El centro de bajas presiones de la borrasca Joseph acoge otra borrasca denominada Chandra. En las próximas horas, el acercamiento entre ambas va a producir que una gire en torno a la otra y que se influyan mutuamente, tanto en su intensidad como en su trayectoria, hasta el punto de formar una superborrasca que ya ha sido bautizada como Kristin.

Su acción, que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a emitir un aviso especial por viento, lluvia, nieve y temporal marítimo, se notará sobre todo el miércoles 28 de enero, una jornada en la que los avisos naranjas por viento y mala mar se multiplican en la Comunitat Valenciana, advierte la Aemet.

"Rachas localmente huracanadas"

El paso de la nueva y profunda borrasca Kristin provocará "una significativa intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular y que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste". En estos lugares, pueden darse "caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras", indica la Agencia Estatal de Meteorología en su aviso especial.

Mientras en la Meseta española se barrunta una situación de cierto caos el miércoles debido a las intensas nevadas que se anuncian y al posible cortes de carreteras principales, la Aemet agrega que el temporal marítimo ocasionado por Kristin será importante y "afectará a gran parte" del litoral español, aunque "será especialmente significativo en zonas del Mediterráneo, con probables daños en paseos marítimos y zonas litorales".

Hace apenas una semana que otro temporal, entonces provocado por la borrasca Harry, ocasionó numerosos desperfectos en la costa valenciana. Y, ahora, de nuevo el viento y un gran oleaje vuelve a amenazar estas mismas zonas. Ya en la tarde del martes, "las rachas ocasionalmente muy fuertes" de viento "afectarán a amplias zonas del este peninsular, esperándose las más intensas en puntos de extremo sureste peninsular".

Levante-EMV

Pero será el miércoles 28 cuando llegue lo peor. La borrasca Kristin cruzará "rápidamente la península de oeste a este" y "el impacto de mayor relevancia será la intensificación del viento", señala la Aemet. Pueden darse "rachas muy fuertes superiores a 90 km/h, sin descartar que superen localmente los 120 km/h en puntos del extremo sureste peninsular".

Asociado a este viento, "se producirá un empeoramiento del estado del mar, que será especialmente significativo por su impacto en el sur del área mediterránea, pudiéndose superar los 6 metros de altura de las olas", alerta la Agencia Estatal de Meteorología.

Tanto el litoral de Valencia como el de Alicante estarán el miércoles en aviso naranja desde las 12.00 horas y hastas las ocho de la tarde. En Valencia, además, la Aemet también activa el aviso amarillo (naranja en Alicante) por rachas de viento de entre 70 y 90 km/h. La zona más afectada será el interior sur, donde la alerta entrará en vigor a las 9.00 horas del miércoles, mientras que en el resto del territorio lo hará a las 12.00 horas. En todos los casos, los avisos se extinguirán a medianoche.

Avisos meteorológicos de la Aemet activos el miércoles 28 de enero en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Las temperaturas mínimas también experimentarán un descenso, al igual que la cota de nieve, que en muchos puntos de la Comunitat Valenciana se quedará entre los 900 y los 1.100 metros de altitud, según la previsión de la Aemet.