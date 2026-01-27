Bielsa reclama al Consell que impulse una nueva ley de áreas metropolitanas

El grupo socialista de la Diputación de Valencia quiere devolver la cuestión metropolitana a la agenda valenciana, y va a llevar al pleno de este miércoles una propuesta de resolución para instar al Consell de la Generalitat a presentar un nuevo proyecto de ley para la creación y gestión de las áreas metropolitanas.

La iniciativa, del alcalde de Mislata y portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, surge como reacción a los últimos cambios del Consell del PP, que a través de la ley de simplificación administrativa "ha provocado un vaciado funcional de la ley de áreas metropolitanas, sustituyendo el modelo de gobernanza supramunicipal por una pretendida gestión directa autonómica, debilitando la autonomía local y la planificación".

Bielsa se comprometió recientemente, en el I Foro Área Metropolitana de València, a promover la creación de un grupo impulsor de alcaldes y alcaldesas que trabaje una propuesta de ley de carácter metropolitano y la lleve al debate parlamentario en las Corts. El objetivo es dotar de una gobernanza estable a un área urbana de 44 municipios y alrededor un millón y medio de habitantes que arrastra desde hace décadas una fragmentación institucional que dificulta la respuesta a los grandes retos comunes. Más allá de la movilidad, episodios recientes recuerdan la existencia de retos compartidos, como las emergencias o la resiliencia de infraestructuras a eventos climáticos.

La idea metropolitana está en el adn de la izquierda y recogido en el Estatut pero tras más de cuatro décadas de autogobierno apenas ha avanzado. No es un 'fracaso' estrictamente valenciano: salvo en Barcelona, no existen en España mecanismos de gobernanza metropolitana estables. Mientras en Alemania, Francia, Italia o Reino Unido los municipios comparten la gestión de competencias con normalidad, la batalla partidista parece abortar cualquier intento en Valencia.

En la C. Valenciana, la legislación específica no se desarrolló hasta 2001, pero "desde entonces el texto ha sufrido diversas modificaciones que han frustrado todo potencial desarrollo", lamentan los socialistas en su moción.

El único precedente exitoso, en l'Horta

El mayor avance en este ámbito fue el Consell Metropolità de l'Horta, creado en 1986 y que promovía una visión de su ámbito territorial como una "unidad funcional": permitió un avance en la cooperación, mancomunando servicios. Ese modelo legislativo fue suprimido en 1999.

Para Bielsa, los últimos cambios en la ley de 2001 bajo el actual Consell del PP "constituyen una verdadera regresión histórica y un golpe a la madurez municipalista, introduciendo un modelo vertical", en referencia a esa gestión directa autonómica.

Debate con los municipios

En este contexto, la resolución de los socialistas reclama que esa nueva ley sea "el resultado de un amplio debate entre los municipios afectados del área de Valencia", con la participación de expertos, universidades, colegios profesionales y centros de conocimiento. La idea es que un nuevo marco legal se adapte a los cambios globales, y que preste atención, desde una lógica supramunicipal, a cuestiones como la movilidad, vivienda o respuesta a las emergencias.