Un camión de bomberos de juguete para denunciar la falta de medios en el parque de Torrent

“Nos encontramos en el Parque de Bomberos de Torrent, se trata de un parque principal”. Así comienza el vídeo en el que los bomberos del parque de esta localidad de L’Horta, que da cobertura a una población de 400.000 personas de la comarca, tiran de ironía para denunciar que hace más de 15 meses que no se ha repuesto el vehículo en altura, que es el que permite hacer rescates, por ejemplo, en incendios de viviendas o en lugares elevados. En el vídeo que han elaborado para denunciar la falta de medios en estas instalaciones, se presenta este camión mientras la cámara recorre el parque. Pero como el vehículo “ni está ni se le espera”, el que aparece al final del vídeo es un camión de juguete.

Y es cierto que, de momento, no está, pero desde la Diputación de València aseguran que sí se le espera. Próximamente, además. Está en licitación, aseguran fuentes de la corporación provincial.

Quince meses sin camión por la dana

El anterior vehículo en altura del parque de bomberos de Torrent no resistió el embate del agua y el fango durante la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Fue destruido como efecto de la catástrofe, y no se ha recuperado aún, quince meses después, denuncian desde los bomberos de Torrent.

El parque de bomberos de esta localidad da cobertura a la ciudad de Torrent, con más de 100.000 habitantes, así como a los municipios de Alaquàs, Aldaia, Xirivella, Paiporta y Pincanya, además de apoyo a los parques auxiliares de Catarroja y Silla. En total, la población a la que atiende el parque es de 400.000 personas de la comarca de l’Horta Sud.

“Después de quince meses desde la dana, el parque cuenta por fin con un vehículo de altura. Este recurso permitirá intervenir con mayor eficacia en incendios de vivienda, operaciones de rescate o apoyo a servicios sanitarios”, continúa la locución del vídeo. Pero en ese momento la cámara enfoca a un camión de juguete: el de verdad continúa ausente. Desde la Junta de Personal lamentan asimismo que, una vez se licite, la duración de la ejecución es de quince meses, con lo que temen que el vehículo todavía tarde en llegar.

Tampoco está el de Requena

Ante la ausencia del camión en altura en el parque de Torrent, cuando se necesita que intervenga un camión de esas características es el de Paterna el que se moviliza. Tarda en llegar ocho minutos más en condiciones normales, denuncian desde la Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos de València, y eso siempre y cuando ese vehículo no esté en ese momento en otro servicio. Si es así, se recurre al camión en altura de Alzira, que tarda cuarenta minutos más en llegar al lugar de la incidencia. Asimismo, el vehículo forestal de este parque está de baja ahora porque la bomba del vehículo “al no tener el mantenimiento que toca”, está inoperativa. “Eso pasa con muchos vehículos del Consorcio”, lamentan.

Fuentes de este órgano de representación de los trabajadores aseguran que el camión análogo en el parque de Requena tampoco está operativo, que lleva tres meses en reparación, con el consiguiente retraso en llegar a los servicios. También denuncian que el diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, prometió la creación de un equipo de mecánicos para acometer las revisiones, el mantenimiento y las reparaciones de bajo coste de vehículos de bomberos, y en dos años no ha llegado.

Denuncian falta de personal

Aseguran también que continúa la falta de personal en algunos parques que llevó, este verano, a los bomberos a una huelga de celo o de horas extraordinarias. De nuevo ponen el foco desde la Junta de Personal en las zonas de servicio de Torrent, donde calculan que deben faltar en torno a 25 personas, y Requena, con alrededor de una decena de bajas. Destacan que, según un estudio de la UV, faltan 250 efectivos.

Pero desde la Diputación explican que, a finales de febrero, se van a incorporar 256 bomberos más. Se trata de los que ahora están acabando la formación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe), después de haber culminado la oferta pública de empleo por la que entraron al cuerpo.