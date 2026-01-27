Educación equipara el salario de los inspectores tras años de reclamaciones del cuerpo

Conselleria de Educación ha aprobado por decreto equiparar el salario de los inspectores de educación, una reivindicación histórica del cuerpo. Hasta ahora, los docentes de educación que venían del cuerpo de maestros (Primaria) cobraban menos que los que procedían del cuerpo de profesorado de Secundaria, todo ello pese a hacer las mismas funciones.

"Era una injusticia, ya que estos compañeros realizaban exactamente las mismas labores pero percibían menos salario", explica Raúl Ramírez, presidente de USIE, el sindicato mayoritario entre el cuerpo de inspectores.

La consellera Carmen Ortí (también inspectora de carrera) ha atendido así a una petición histórica del cuerpo que además llevaba tiempo respaldada al unísono por todos los sindicatos educativos. Además de la equiparación, el decreto lleva una mejora salarial de unos 100 euros brutos.

Conselleria de Educación, por su parte, explica que además el decreto iguala las condiciones con otros cuerpos de inspectores del Estado y que se ha aprobado con el acuerdo de todos los sindicatos. Ramírez opina que "es una ventaja tremenda tener al frente de Conselleria a alguien del cuerpo de de inspección, ya que se conoce el sistema educativo al dedillo y no hace falta que le contemos la mayoría de los problemas". Por el momento, Ortí ha iniciado una ronda de contactos con sindicatos educativos de la pública y la concertada, y también reuniones con asociaciones de directores, ampas y la privada, entre otros.

De hecho, ya han llegado los primeros compromisos y acciones. Además de la equiparación de los inspectores, Ortí se abrió recientemente en un foro con la concertada a aumentar la financiación para estos centros e incluso reforzar las plantillas de profesorado.

Crece la tensión en la pública

Sindicatos como UGT han celebrado el "avance" en las condiciones laborales de la inspección educativa pero han exigido que esa homologación salarial llegue a todo el profesorado y se mejoren las condiciones de los docentes de la pública, que están a la cola en cuanto a poder adquisitivo del profesorado de toda España.

En opinión de la organización, la reciente aprobación del decreto "pone de manifiesto que existe margen normativo y presupuestario para avanzar en la mejora de las condiciones retributivas del resto del personal docente".

Así, UGT ha criticado que "esta mejora no debe quedarse circunscrita a un único colectivo. El profesorado de la Comunitat Valenciana —en Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y el resto de cuerpos docentes— continúa padeciendo una situación de clara desventaja salarial respecto a la media del Estado y a la mayoría de comunidades autónoma. El colectivo acumula una pérdida sostenida de poder adquisitivo y una falta de reconocimiento retributivo de sus funciones".

Nuevas movilizaciones previstas

Varios sindicatos educativos de la enseñanza pública se han mostrado molestos recientemente con conselleria ya que, pese a las huelgas y movilizaciones (e incluso una primera reunión) todavía no hay un calendario fijo para negociar una mejora salarial.

El sindicato Stepv (mayoritario en la pública) ya plantea un calendario de movilizaciones con manifestaciones y otra posible huelga "ante la falta de respuesta de la Conselleria de Igualdad" que se reuión con ellos el pasado 7 de septiembre pero que todavía no ha fijado fechas para la mesa de negociación.

Sin embago, fuentes de Conselleria niegan esto y explican que en las reuniones la consellera les anunció que en la siguiente junta de portavoces prevista para el 10 de febrero "se les entregaría un calendario de reuniones para llevar a cabo esta negociación". Por tanto, "se está cumpliendo con el compromiso que se alcanzó en aquellas reuniones iniciales", explican.

"El profesorado exige compromisos ya sobre los temas a negociar y por eso es fundamental que se inicien lo antes posible, empezando con los sindicatos convocantes de la huelga: Stepv, CSIF, CC OO y UGT.