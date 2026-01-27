El tráfico en Valencia, colapsado: hay 68,1 km de retenciones

Nueva mañana de complicaciones en el tráfico en Valencia. Según informa la Dirección General de Tráfico, un camión averiado en Loriguilla complica el tráfico en Valencia, concretamente en el kilometro 334. Aunque si sumamos todos los tramos marcados como congestión según la DGT hay 68,1 km de retenciones.

Puntos de atasco

En la V-31 hay circulación irregular desde Silla (km 4,29) hasta Horno de Alcedo (km 13), sentido hacia València. En la V-30 hay varias colas en sentido hacia el Puerto de València, como desde Paterna en sentido Quart de Poblet y Quart de Poblet sentid Barrio de la Luz. En la CV-31 (Terramelar) y CV-30 (Benimàmet–Beniferri) hay circulación irregular en tramos cortos.

En la CV-35 también hay retenciones en distintos tramos como son la Lloma Llarga y Burjassot en sentido hacia València y San Antonio de Benagéber.

En la A-3 también hay retención a la altura de Chiva en sentido hacia València justo en el enlace con A-7. En la CV-36, hay cola desde Picanya hasta Horno de Alcedo, en sentido hacia València.

En la CV-32, a la altura de Museros, también hay circulación irregular en ambos sentidos hacia la A-7 y Puçol.

Corte total

La Dirección General de Tráfico notifica dos accidentes en la V-30 a la altura de Castellar–Oliveral y en la A-7 en Aldaia. También notifica un corte total que aparece en el listado justo en la N-337a (Grau i Platja), con circulación interrumpida (nivel negro) por accidente, por corte total en sentido hacia N-332.

Noticias relacionadas

Retrasos en Cercanías

En la línea C6 de Cercanías, un regional con salida prevista a las 06:30h de la estación Tortosa con destino Vlc Nord, circula por Castellón con 22 minutos de retraso.