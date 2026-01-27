Sigue la presión asistencial en los hospitales valencianos: hasta 73 pacientes esperando cama

La situación en los hospitales valencianos sigue siendo compleja en varios centros con decenas de pacientes en los pasillos de Urgencias esperando a conseguir una cama en planta. La situación es especialmente gravosa en el hospital de la Ribera con hasta 73 pacientes pendientes de su ingreso o los 54 en el hospital General de València, datos que reportan con números idénticos tanto CSIF como CCOO. Es cierto que el lunes suele ser uno de los días más difíciles porque se acumulan los pacientes durante el fin de semana, cuando los médicos no suelen pasar por planta y las altas disminuyen; el fin de semana, la cifra en Alzira era casi la mitad con 40 personas sin cama. Pero es igualmente cierto que la presión asistencial, sin llegar a niveles de saturación general, está siendo "elevada" desde hace casi dos meses.

Las cifras, aunque con menor gravedad, se replican en otros centros. En el Clínico, según cuentan desde Satse, son 34 las personas esperando un ingreso con un tiempo máximo de 75 horas para conseguir cama. En Arnau, hay este lunes 17 pacientes en Urgencias pendientes de subir a planta; en Llíria, son casi 20, la espera máxima es de 65 horas y el personal de CCOO define la situación como de "mucha presión asistencial"; y en Orihuela, la cifra se queda en 20 personas sin cama. En otros puntos, como en el Elche y Sagunt, la presión es "alta" y media", respectivamente, pese a que la cifra de pacientes en espera no supera las cinco personas.

Refuerzos de personal

El propio conseller de Sanidad, Marciano Gómez, comentó hace 10 días, en la rueda de presentación del balance de trasplantes, que se trata de saturaciones "puntuales" y que son cíclicas, ya que se repiten "cada año". Sin embargo, los sindicatos critican que la situación se ha convertido ya en estructural. Así lo hace Yolanda Ferrández de CCOO, quien señala que la "sobrecarga" es "consecuencia directa de años de recortes, mala planificación y la falta de inversión". Un ejemplo señalado por Ferrández es la falta de sustitución de los médicos de baja en el hospital de Sagunt.

CSIF, por su parte, reclama a Sanidad un refuerzo de personal porque las "plantillas actuales resultan escasas para hacer frente a la situación"; una demanda no solo destinada a fortalecer el personal de los hospitales, sino también el de los centros de salud, donde la demora para una cita ha crecido de media hasta los 15 días por "carencia del personal necesario para afrontar la coyuntura actual".

Ante estas críticas, la Conselleria esgrime que la evolución de la incidencia de virus respiratorios ha contado con la contratación de 273 profesionales anunciados a principios de diciembre.

Otra crítica, realizada por Satse, es la falta de espacio en los hospitales. Es una realidad que "cada vez se atiende a más población" -desde 2016 ha crecido en casi 500.000 personas hasta a llegar a 5,4 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, pero "las infraestructuras -, apunta desde el sindicato de Enfermería- no han crecido de forma proporcional".

Centros con problemas propios

La saturación en el General y en la Ribera es recurrente. Cabe recordar que, en diciembre, el hospital del 'cap i casal' aprobó un protocolo para poder derivar un máximo de 10 pacientes al mes a centros privados para tener mayor disponibilidad de camas. En su caso, el centro es el que mayor número de pacientes tiene asignados en toda la Comunitat Valenciana con 381.760 SIP adscritas a su departamento. CSIF recuerda que este centro, así como el Arnau y el hospital de Llíria, "se han quedado pequeños para el área que cubren y el volumen de población a la que prestan servicio".

Pacientes en los pasillos en el hospital de la Ribera. / ED

Es es justamente el mismo problema padecido por el hospital de la Ribera que, desde su apertura a cargo de Ribera Salud bajo el 'modelo Alzira', ha reportado problemas por su capacidad de camas. Allí el "colapso asistencial" ha pasado a ser recurrente y, desde CCOO, resaltan que se "ha normalizado una situación anormal". La ampliación de las instalaciones es una de las reivindicaciones habituales de la ciudadanía, aun sin resolver.

Temporada larga de virus respiratorios

La transmisión de virus respiratorios registró su pico en la segunda semana del mes de diciembre; pero, desde hace un mes, el descenso de la curva de incidencia está estancada y se mantiene por encima de los 800 casos cada 100.000 habitantes desde hace prácticamente un mes. En la tercera semana del año, con los datos recogidos entre el 12 y el 18 de enero por el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), repunta pírricamente, solo cuatro puntos, hasta los 856,9 puntos respecto a los 852,2 de la semana anterior.

Evolución de la incidencia de gripe y covid en las últimas semanas en la Comunitat Valenciana. / GVA

El estancamiento de la curva se produce en un momento en el que la gripe transita a la baja -el dato de la última semana es de 88 puntos de incidencia frente a los 121 de hace siete días, son 33 menos-, pero el virus respiratorio sincitial (VRS), el responsable de la bronquitis, no ha superado su pico. En la última semana, el VRS cae 6,1 puntos hasta los 132,8 casos por cada 100.000 habitantes; el dato anterior estaba en 138,9. Por eso, la transmisión y, por ende, la temporada de resfriados y enfermedades se alargará unas semanas.