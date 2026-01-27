Las líneas C1 y C2 de Cercanías sufren retrasos por una avería

Los usuarios de Cercanías en Valencia han vuelto a vivir este martes una tarde complicada marcada por los retrasos y las alteraciones en el servicio ferroviario. A mediodía, las líneas C1 y C2 han comenzado a acumular demoras que han afectado a miles de pasajeros en plena franja de regreso a casa.

Una avería ha provocado retrasos en las líneas que conectan la capital con la Safor y la Costera que, en algunos casos, han alcanzado los 20 minutos, además de la cancelación puntual de algunos servicios. La situación se ha prolongado durante más de una hora, hasta que los técnicos han logrado restablecer la normalidad de forma progresiva durante la tarde.

Acumulación de incidencias

Este episodio no es aislado. Las incidencias se están convirtiendo en una constante en la red de Cercanías de Valencia, a las que en los últimos días se han sumado nuevas restricciones relacionadas con medidas de seguridad en otras líneas. Los trenes que enlazan Valencia con Castellón circulan con limitaciones de velocidad en determinados tramos, lo que está repercutiendo directamente en los tiempos de viaje. Incluso algunos servicios regionales procedentes de Cataluña han llegado a la provincia con retrasos acumulados.

A estas dificultades se suman imprevistos operativos. Este lunes, por ejemplo, la presencia de un tren de mercancías detenido en la estación de Xàtiva obligó a reorganizar el tráfico ferroviario por la tarde. Varios convoyes modificaron su recorrido habitual y algunos viajeros tuvieron que completar el trayecto desde estaciones intermedias, hasta que la circulación quedó normalizada poco después.