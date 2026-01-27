Llorca y el PSPV llegan a su primera reunión tras dos meses entre reproches mutuos

El president Juanfran Pérez Llorca mantendrá este martes, justo el día en el que cumple dos meses en el cargo, las primeras reuniones con la oposición en las Corts. Una ronda de encuentros incompleta (Compromís ha anunciado su plantón) y con la que el PSPV quiere poner a prueba el perfil moderado y dialogante que ha tratado de proyectar el jefe del Consell en este tiempo y que los socialistas discuten, entre otras cosas, recordando que no se ha dirigido todavía a su líder, Diana Morant, para una reunión bilateral.

Este lunes, tras las críticas socialistas, el president se mostró abierto a ese cara a cara, aunque puso condiciones y devolvió los reproches a Morant, también a cuenta del listado de 26 propuestas "concretas" que el PSPV llevará a la reunión y que Llorca, de entrada, consideró ayer poco constructivas. Un clima tenso que no hace albergar demasiadas esperanzas en que las citas de este martes alumbren acuerdos transversales en asuntos de relevancia.

Popular y socialista dicen querer hablar y pactar, pero el problema ahora parece estar en quién llama a quién. Morant, más allá de la ronda con los portavoces parlamentarios, exige que sea Llorca quien dé el paso y le convoque en el Palau, como hizo recientemente Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo. Llorca se acoge a otro antecedente, su encuentro con Sánchez en Moncloa que solicitó él, para defender que debe ser la secretaria general del PSPV la que descuelgue el teléfono y pida cita.

El popular justificó este lunes no haber incluido a Morant en esta ronda por no tener cargo en las Corts: "He cumplido con lo que se hace siempre y he llamado a los portavoces parlamentarios. No me consta que Morant haya pedido una reunión. Pero si se lo ha dicho a ustedes (la prensa) y eso lo entendemos como que pide la cita, garantizo que la va a tener de inmediato, estamos totalmente abiertos a dialogar y a pactar. Si quiere venir será bien recibida", dijo.

Y, tirando de ironía, se abrió a recibirla este mismo martes. "Por protocolo, se llama a los portavoces de las Corts. Pero si no se fía de su portavoz (José Muñoz), no tengo problema en atender a su portavoz con ella. Puede venir mañana si quiere", apuntó. El PSPV descarta de plano esta posibilidad, que no considera "seria", e insiste en que es responsabilidad de Llorca convocar a Morant y no al revés. Desde Presidencia, por su parte, enfrían por ahora dar ese primer paso, aunque repiten su predisposición a reunirse a petición de Morant.

Así, el PSPV acudirá al Palau sin la líder de la oposición pero con el listado de exigencias presentado este lunes por ella misma, un documento con el que por primera vez tras año y medio de confrontación total, el partido aterriza algo parecido a una alternativa de gobierno, un programa de medidas sociales, educativas o simbólicas que, por ejemplo, sí articuló Compromís en los grandes debates en las Corts en los meses de la dana.

Aunque Llorca no quiso valorar previamente la batería de medidas, sí que la enfrió sensiblemente. Señaló que es "más fácil el entendimiento" cuando se plantean "propuestas propositivas", ya que con las "pronegativas es difícil llegar a acuerdos". Las reuniones tendrán lugar en el Palau a partir de las 10.00 horas. Abrirá el fuego Muñoz por el PSPV, a quien seguirá José María Llanos (Vox) y Fernando Pastor (PPCV). Compromís no acudirá en protesta por la continuidad de Carlos Mazón en las Corts.

Reclamar el acta de diputado a Mazón y dar voz a las asociaciones de víctimas en la comisión de las Corts, donde todavía no han comparecido, será una de las peticiones del PSPV a Llorca. También le instará a defender la propuesta de modelo de financiación del Gobierno, que incrementa los fondos en 3.669 millones, así como adherirse al acuerdo de condonación parcial de la deuda que ofrece el Ejecutivo.

Noticias relacionadas

El documento concreta exigencias en materia sanitaria, como la reversión de la concesión sanitaria de Elx-Crevillent, o dar cobertura al 100 % de las mujeres en el cribado de cáncer de mama. En vivienda, pide la intervención en el mercado con la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios o adherirse al plan estatal de vivienda para aumentar la construcción de VPO.