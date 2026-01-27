Una marcha por la zona cero quince meses después de la dana: "Intentan imponer una normalidad que no existe"

Han pasado quince meses, dos presidents de la Generalitat y decenas de declaraciones en la causa de la dana, pero la vida anterior no ha vuelto a la zona cero de la catástrofe del 29-O. Un año y tres meses tras los que asociaciones de víctimas y colectivos sociales agrupados en el Acord Social Valencià perciben que se intenta “imponer una normalidad que no existe”. Es lo que denunciarán en una manifestación el sábado 31 de enero, la próxima del ciclo de marchas reivindicativas que ha recorrido una vez al mes la ciudad de València, pero también localidades de l’Horta como Catarroja. Esta vez, saldrá de Benetússer y recorrerá también Sedaví y Alfafar.

En una rueda de prensa, Beatriu Cardona, representante de Intersindical en el Acord Social Valencià ha destacado que el objetivo sigue siendo el de anteriores movilizaciones: después de la dimisión de Carlos Mazón, a quienes consideran el máximo responsable de la tragedia y las 230 víctimas mortales, reclaman que “entregue inmediatamente su acta de diputado y se presente ante el juzgado de Catarroja”.

“Carlos Mazón dimitió porque lo obligamos a dimitir, pero aún conserva el acta de diputado. Un acta que le permite seguir aforado y lejos de donde realmente debería estar, que es ante la jueza de Catarroja”, ha denunciado Cardona. Critica que Juanfran Pérez Llorca, el actual president de la Generalitat, “continúa protegiendo a Mazón, que es el máximo responsable de las 232 muertes provocadas por la catástrofe ambiental y humana del 29 de octubre de 2024”.

Que Mazón “dé la cara ante la justicia”

También lo ha expresado así Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024. “Hacemos un llamamiento a las personas que piensan que Carlos Mazón no debe estar cobrando de los valencianos y las valencianas con su acta de diputado a que acompañen la manifestación del sábado 31 para pedir que entregue el acta de diputado ese mismo día y dé la cara ante la justicia, por la reparación y para conocer la verdad de lo que ocurrió el día 29 de octubre”, ha defendido.

Por su parte, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Dana 29-O, ha criticado “la indigencia de un Partido Popular que utiliza a las víctimas, al que no le importamos lo más mínimo”. Destaca que, “mientras el señor Carlos Mazón esté allá dentro, no tiene ninguna legitimidad para pedir ninguna dimisión, mientras ellos sostienen al máximo responsable”. "Llevamos un año y tres meses de mentiras, de cinismos, de psicópatas y esto es inaguantable. No podemos continuar así", ha considerado, por su parte, Toñi García, que perdió a su hija y a su marido en la catástrofe.

Toñi García en la rueda de prensa de presentación de la manifestación del 31 de enero / Redacción Levante-EMV

Pero, además, la reconstrucción está siendo, aún, insuficiente. “Un año y tres meses después intentan imponer una normalidad que no existe”, denuncia Cardona. Muchas escuelas continúan “en condiciones deplorables” y muchas personas con movilidad reducida no pueden salir de su casa porque aún no tienen ascensor, y esas son solo algunas de las deficiencias. A ello se suma el miedo a las lluvias del vecindario de l’Horta Sud, conocedor del mal estado del alcantarillado arrasado por el lodo y el agua.

"Ya está bien de hacer negocios con la desgracia"

Por eso, reclaman que la reconstrucción sea “justa, participativa y al servicio del bien común”. “El objetivo es poner en el centro la voz de las comarcas afectadas”. Esta nueva movilización se celebra en Benetússer, Sedaví y Alfafar, tres de los pueblos más duramente golpeados por la dana, y coincidiendo con el primer aniversario de la creación de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), “que nacieron como una respuesta popular ante el abandono institucional”. “El objetivo es poner en el centro la voz de las comarcas afectadas y exigir una reconstrucción justa, participativa y al servicio del bien común”, afirma Cardona.

“Ya está bien de hacer negocios con la desgracia. La reconstrucción debe contar con los pueblos, con su gente y con el modelo de territorio y de vida que queremos construir colectivamente. Las personas afectadas y el resto del pueblo valenciano no se merecen esta situación y por eso volvemos a salir a las calles”, ha concluido.

Rut Moyano, de los CLER, en la rueda de prensa de presentación de la manifestación del 31 de enero / Redacción Levante-EMV

Desde los Comités, Rut Moyano, de Benetússer, ha exigido que todos los consellers que formaban parte del anterior gobierno de Mazón y del actual de Pérez Llorca "asuman sus responsabilidades políticas y dimitan". "Y, por supuesto, nos sumamos para apoyar a todas las familias de las víctimas, para acompañarlas en esta búsqueda de verdad y de justicia", ha destacado. "Con el paso de los meses, lo que estamos viendo es que la reconstrucción vuelve a reproducir un modelo urbanístico que consideramos responsable de que aquella dana se agravara. Un modelo que vuelve a especular con nuestro territorio, un modelo que está destruyendo la huerta", ha lamentado. Asegura que no lo piensan permitir. "Nos va la vida en ello", zanja.