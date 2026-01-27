A medio año del eclipse total de Sol. ¿Están preparados?

España será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más llamativos y excepcionales, uno de esos que solo se ven una vez por generación, si se tiene suerte. Marquen en el calendario esta fecha: el 12 de agosto.

Tras más de cien años a la espera de un eclipse total de Sol, este volverá a ser visible desde nuestro país y se situará a España en el centro de todas las miradas.

En menos de siete meses, numerosas capitales de provincia podrán contemplarlo en toda su magnitud. Ciudades como A Coruña, Oviedo, Bilbao, Logroño, Valladolid, Zaragoza,

Castellón o Valencia se encontrarán dentro de la franja de totalidad. En el resto del territorio el eclipse no llegará a ser total, pero sí alcanzará un grado muy elevado, ofreciendo igualmente una imagen espectacular.

Se trata, además, de un evento muy exclusivo a nivel mundial. La totalidad del eclipse solo podrá observarse desde zonas concretas de Groenlandia, Islandia y la Península Ibérica, lo que incrementa aún más su interés científico y visual.

La protección ocular es absolutamente imprescindible y aquí van algunos consejos clave que hay que seguir. Para mirar el Sol durante el eclipse deberán usar gafas homologadas para observación solar, disponibles en ópticas y establecimientos especializados. Nunca se debe observar el eclipse a simple vista ni con gafas de sol convencionales, radiografías o filtros caseros, ya que pueden provocar daños irreversibles en la vista.

Si usan prismáticos, telescopios o cámaras, estos deben contar con filtros solares específicos, colocados siempre delante del objetivo.

El tiempo atmosférico será otro factor clave. Las nubes pueden arruinar su observación, por lo que será fundamental contar con cielos despejados. Aunque agosto suele ser sinónimo de estabilidad, no hay que olvidar la posible aparición de tormentas.

Noticias relacionadas

Si están pensando en desplazarse a otra ciudad para disfrutar del eclipse, conviene actuar con antelación. Muchos alojamientos ya comienzan a colgar el cartel de completo, ya que se espera la llegada de miles de visitantes nacionales y europeos