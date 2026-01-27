Mompó estrena tono reivindicativo ante el Palau: más financiación, deuda histórica y devolver competencias

Vicent Mompó ha acudido este lunes a la llamada de Juanfran Pérez Llorca dispuesto a algo más que a brindarle una foto de unidad al jefe del Consell, que ha convocado a los presidentes de las tres diputaciones (y barones provinciales del PPCV) a una ronda de encuentros en el Palau de la Generalitat.

Con un tono conciliador pero con un fondo reivindicativo, Mompó ha cruzado la plaza Manises con un espejo debajo del brazo y lo ha situado justo enfrente del president, a quien ha reclamado algunas iniciativas muy similares a las que Llorca exige al Gobierno central. Entre otras, una mayor financiación de la Generalitat a la Diputación de Valencia o la creación de comisiones mixtas con las que supervisar la transferencia de competencias que legalmente corresponden a la administración autonómica pero que gestiona la corporación provincial.

Que Mompó se ha tomado en serio la reunión de trabajo con Llorca queda evidenciado en el documento de doce medidas con el que se ha presentado en el Palau. Y el capítulo uno de todo discurso reivindicativo dice: pedir más dinero. En este sentido, Mompó se viste de barón y reclama al Palau compensar la “deuda histórica” que tiene el Consell con el Consorcio de Bomberos de la diputación.

“La aportación de la Generalitat está desactualizada y no refleja coste real del servicio”, señala el documento. De hecho, reclama un pago de cinco millones pendiente del ejercicio 2021. Pide también actualizar las aportaciones de la Generalitat al presupuesto del consorcio, que están “congeladas e incluso han disminuido en los últimos 10 años pese al aumento de los costes operativos y de las necesidades de seguridad”, reza el documento.

En el ámbito de la gestión, Mompó toca otra fibra que también recuerda a los choques institucionales: pide que la Generalitat asuma competencias con las que está cargando la diputación, y le genera “carga financiera, administrativa y política”. Se trata del Hospital de Salut Mental de Bétera, la Escola de FP de la Misericòrdia, el Hospital General, o el colegio de Audiofonología (IVAF). Mompó reclama a Llorca crear comisiones mixtas para supervisar la transición, calendarizar un plan de transferencias progresivas, considerando modelos de co-gestión temporales para evitar interrupciones en el servicio.

El president de la Generalitat recogió el guante y expuso tras la ronda de encuentros su "predisposición" a esa integración de hospitales que también pide la Diputación de Castellón para el centro provincial. En todo caso, no quiso fijar plazos y remarcó que será necesaria la colaboración del Gobierno central.

Brigadas para barrancos y apps en valenciano

En el capítulo propositivo, el alcalde de Gavarda propone asumir tareas que “no hace la Confederación Hidrográfica del Júcar y debería hacer”. Se refiere a la limpieza y mantenimiento de barrancos, que “aumentan el riesgo de inundaciones” en episodios de lluvias torrenciales. Por ello propone crear brigadas mixtas de limpieza con recursos de la diputación, Generalitat y voluntariado municipal.

Mompó también ha llevado algunas propuestas de perfil identitario, como una apuesta por la pilota valenciana, con subvenciones directas a escuelas y clubs, o creación de un programa, ‘La pilota al teu poble’, con monitores itinerantes o torneos escolares; también una estrategia de modernización de instalaciones de manera de la Federación (la diputación ya tiene su propio ‘pla de trinquets’) o medidas para acercar el juego a los niños, como creación de apps o videojuegos para atraer a jóvenes.

Para potenciar ‘l’ús social del valencià’, por último, Mompó ha llevado a Llorca un catálogo de medidas como impulsar apps gamificadas de aprendizaje de valenciano, con retos semanales, ligados a recompensas reales como entradas a museos o visitas culturales. O para formación del profesorado, cursos no solo lingüísticos, sino también de metodología innovadora de enseñanza digital y participativa del valenciana.

Incentivos por uso del valenciano en la administración

Por último, el presidente provincial del PP también lanza medidas para mejorar la capacitación en lengua propia de los funcionarios que atienden al público. Entre ellos, establecer méritos, con cursos oficiales para funcionarios con reconocimientos e incentivos, como formación valorable en promociones internas o ayudas a municipios con alta presencia del valenciano.

También el impulso a aplicaciones y portales digitales municipales, apps de trámites y servicios o sistemas de cita previa o notificaciones accesibles y en valenciano. Son medidas que la diputación ya está impulsando en su ámbito.

Al margen del fondo de la propuesta, Mompó ha cerrado filas con Pérez Llorca en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Llorca es el president y está respaldado por las tres diputaciones y todo el partido está trabajando para que continúe. Si sigue, será señal de que se hacen cosas bien. Son cuestiones internas que no importan a la gente. Tiene mi apoyo y lo tendrá a futuro", ha señalado.

"Soluciones" más allá de competencias

Al finalizar los encuentros, Llorca ha argumentado que los ciudadanos "quieren soluciones y, generalmente, no saben a qué administración le corresponden las competencias que ejerce cada una", por lo que resulta importante coordinarse y "ser efectivos".

También ha remarcado la necesidad de ayudar a las diputaciones en planes que mejoren infraestructuras culturales o deportivas y ha avanzado que "en breve" la Generalitat presentará un plan al respecto. Además, han comprobado que existe "buena sintonía" a la hora de crear brigadas de trabajo que permitan ayudar a los municipios en el desbroce y limpieza de barrancos, aunque el 'president' ha requerido de nuevo el respaldo del Ejecutivo central.