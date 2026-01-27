¿Plaza del Ayuntamiento o plaza Jaume I?

Aunque con poco contenido, de momento, l'Any Jaume I ya ha comenzado este 2026, cuando se va a conmemorar el 750 aniversario de la muerte del rey que dio origen a la conciencia colectiva valenciana y a la unidad política que hoy se conoce como Comunitat Valenciana.

A los fastos que van a organizar instituciones como la Generalitat o la Diputación de Valencia, se unen iniciativas individuales que pueden tener (o no) recorrido. Una de ellas la acaba de lanzar en redes sociales el exconseller Vicent Soler, que recupera la vieja propuesta de cambiar el nombre de la plaza del Ayuntamiento por el de plaza Jaume I.

Es una propuesta que en su día avaló el Consell Valencià de Cultura, según apunta Soler en una publicación en X a un comentario de Vicent Baydal, cronista oficial de Valencia.

Lo cierto es que no parece una idea descabellada. En apenas un siglo, con el cambio de los tiempos, el centro neurálgico de la ciudad ha ido mutando su denominación. Fue plaza Emilio Castelar, hasta el fin de la guerra, cuando pasó a denominarse plaza del Caudillo.

Noticias relacionadas

Así lo fue hasta 1979, cuando temporalmente fue bautizada como plaza del País Valencià, hasta que a finales de los 80 recibió el más aséptico plaza del Ayuntamiento que aún hoy ostenta.