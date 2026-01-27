Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La primera reunión de Llorca y el PSPV se salda sin acuerdos

Los socialistas salen del encuentro "más preocupados de lo que llegaron" y acusan al president de estar "maniatado" por Feijóo y Abascal

El president Juanfran Pérez Llorca recibe al síndic del PSPV, José Muñoz, este martes en el Palau. / Biel Aliño / EFE

Mateo L. Belarte

València

Sin acuerdos ni atisbo de ellos. La primera reunión entre el president Juanfran Pérez Llorca y el PSPV ha finalizado sin entendimientos entre el popular y los socialistas, que han criticado al término del encuentro celebrado este martes en el Palau de la Generalitat la falta de capacidad del jefe del Consell de tomar decisiones sin la supervisión de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de Vox, Santiago Abascal. La cita se enmarca en la ronda de contactos del president con los síndics de los cuatro partidos de las Corts, a la que no acudirá Compromís.

La reunión entre Llorca y el síndic del PSPV José Muñoz, aunque "poco producitva" para el socialista, se ha prolongado durante más de una hora y ha constatado la distancia que sigue existiendo entre el Consell y la oposición pese a la dimisión de Carlos Mazón y el cambio de tono que Llorca ha tratado de imprimir a esta nueva etapa.

El PSPV discute esa faceta dialogante, que reduce sólo a las formas del nuevo president. Así lo ha defendido Muñoz, que ha asegurado haber recibido negativas del popular al documento de 26 propuestas que ayer presentó Morant y que el portavoz ha entregado hoy a Llorca. El jefe del Consell sólo ha aceptado una de las peticiones socialistas: llamar a las víctimas de la dana a la comisión de las Corts. Una medida en todo caso ya prometida por Llorca hace dos meses y que los socialistas dejan en cuarentena dados los antecedentes.

A partir de ahí, el PSPV ha recibido una negativa tras otra, según ha detallado Muñoz, achacándolo a esa dependencia de Llorca al PP nacional y a Vox. Entre otras, Llorca ha descartado pedir el acta a Mazón, un paso que como ya informó este diario no entra en los planes del PPCV. "Me ha dicho que no lo va a hacer. Todo queda como estaba, sin consecuencias por su nefasta gestión de la dana del 29-O", ha dicho Muñoz.

Tampoco ha asumido la exigencia socialista de romper con Vox, apoyo necesario de Llorca en esta legislatura. "Ha sido una reunión presidida en espíritu por Abascal", ha denunciado Muñoz, que ha asegurado que el president ha rechazado renovar los órganos estatutarios sin los voxistas, como reclama el PSPV.

Y se ha negado igualmente a aceptar la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación, una posición que Muñoz vincula de nuevo a esa depencia de Llorca, en este caso de la dirección nacional del PP. "Es un president maniatado por Feijóo y Abascal", ha señalado antes de insistir en que "acepte" el nuevo modelo "y luego negocie" posibles mejoras que reclaman los expertos, como el fondo de nivelación o una mayor quita de la deuda.

El portavoz socialista ha explicado que Llorca no se ha movido de su posición, alegando que "no se dan las condiciones" para aceptarlo por haber sido negociado con ERC. Para Muñoz, ese argumento llega impuesto de Génova y es una "tontería", ha dicho recordando otros pactos de Aznar con el independentismo catalán.

