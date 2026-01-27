Rosa Álvarez: "Quien quiera comparar el accidente de Adamuz con la dana, que se lave la boca"

“Algunos de vosotros me habíais preguntado al verme cómo estamos. Estamos mucho peor: han sido unas navidades muy complicadas y otras fechas muy difíciles”. Así ha comenzado Rosa Álvarez su intervención en la rueda de prensa convocada por el Acord Social Valencià para detallar cómo será la manifestación del próximo día 31 para exigir que Carlos Mazón entregue su acta de diputado. Estas “otras fechas muy difíciles” a las que aludía la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O incluyen una noche de malas noticias de la que no hace mucho: el accidente ferroviario en Adamuz que dejó 45 víctimas mortales. A Rosa, cuyo padre falleció en su casa el 29 de octubre de 2024, el suceso le ha hecho empatizar con el dolor de las víctimas. Pero, además, escuchar determinadas reacciones políticas ha avivado su rabia y su sufrimiento. “Quien quiera comparar el accidente de Adamuz con la dana, que se lave la boca”, resume.

Se refiere Álvarez a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que al ministro de Transportes, Óscar Puente, “hay que compararle con la consejera de emergencias de la Comunidad Valenciana (Salomé Pradas), que dimitió”. “Es vergonzoso que nos estén comparando”, lamenta Álvarez. Y añade: “Si quieren comparar algo, que comparen con el accidente de metro de València, el de Alvia u otras circunstancias similares, y que vean la diferencia clara en este caso entre una manera de gestionar y otra”.

“El PP no tiene legitimidad para pedir dimisiones”

“Lo que ha pasado con el accidente de tren de Adamuz nos ha removido muchísimo todas las heridas abiertas; no es que las haya reabierto, es que son heridas abiertas”, ha asegurado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales. Ha arremetido contra “la indigencia” de un Partido Popular que “utiliza a las víctimas, a quienes no les importan lo más mínimo”. Tampoco las de Adamuz. “Mientras el señor Carlos Mazón esté ahí dentro, el Partido Popular no tiene ninguna legitimidad para pedir ninguna dimisión”, ha afirmado.

Los convocantes de la manifestación y las asociaciones de víctimas de la dana ante las Corts / Redacción Levante-EMV

Rosa Álvarez ha recordado que “hay una instrucción abierta por el homicidio imprudente de 230 personas, que sí que se podían haber salvado, si no todas, la mayoría”. No es el caso de Adamuz, considera. Y destaca que las 230 familias de estas víctimas de la dana hubieran querido “que desde el primer momento se hubiera hablado, se hubiera tenido información, se hubiera tenido a todas las instituciones al lado”.

En cuanto a la gestión tras el accidente ferroviario, ha recordado que “desde el primer momento, hubo un hospital de campaña para atender a los familiares de las víctimas, para darles apoyo psicológico”. En contraposición, a ellos se les prohibió acercarse al Instituto de Medicina Legal. “Es muy importante que todas las personas sepan que aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente", dijo la exconsellera de Turismo e Industria, Nuria Montes, unas declaraciones que le valieron el cese. “Me causa dolor, dolor físico, dolor emocional, y como a mí, al resto de familiares”, afirma Rosa Álvarez.

El metro o el Alvia

“Por tanto, es vergonzoso que nos estén comparando. Si quieren comparar algo, que comparen con el accidente de metro de València, el del Alvia u otras circunstancias similares y que vean la diferencia clara en este caso entre una manera de gestionar y otra”, resume. Sabe que sus declaraciones le valdrán acusaciones de “politización” porque le ha pasado otras veces. “No estoy haciendo política, estoy comparando modelos de gestión, porque son decisiones políticas las que hacen que vivas o que no vivas, que te puedan salvar o que no te puedan salvar”, asegura.

Reconoce Álvarez que faltan por conocer muchos detalles sobre las causas del accidente ferroviario, pero considera que “no se puede ni comparar”. “Por lo tanto, que se laven la boca”, declara.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O ha llamado a participar en la manifestación del próximo 31 de enero en Benetússer, Alfafar y Sedaví. “Una vez más, vamos a pedir verdad para que se produzca justicia y una mínima reparación, porque nuestros familiares no van a volver”, defiende. “Y, una vez más, necesitamos más apoyo”, concluye.