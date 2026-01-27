Sanidad pierde acceso al historial clínico de los pacientes durante casi media hora debido a tareas de mantenimiento

Los médicos y el personal sanitario de los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana han sufrido esta mañana una pérdida de conectividad con el sistema informático Orion Clinic durante al menos 20 minutos, según ha podido confirmar Levante-EMV mediante diferentes testimonios de profesionales. El motivo, como explican fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad, ha sido la "ejecución de tareas de mantenimiento en los servidores" que han provocado la "interrupción de algunas comunicaciones internas". Estas mismas fuentes insisten en resaltar que la acción ya está finalizada y que el servicio funciona ya con normalidad.

El sistema Orion Clinic, que se ha ido implantando de manera progresiva en los diferentes departamentos de salud, permite a los profesionales de los diferentes servicios sanitarios consultar la información relevante y anotaciones clínicas de sus pacientes en sus diferentes visitas al médico, de forma que se pueda realizar un mejor seguimiento de su estado de salud; es, en el fondo, más ágil y seguro para la ciudadanía. Este sistema es un paso intermedio a la llegada de la historia clínica única que se está poniendo en marcha en la sanidad pública valenciana desde el mes de octubre y que forma parte de la Estrategia Digital de Salud de la Comunitat Valenciana, que contempla más de 200 medidas para la transformación digital y tecnológica de la sanidad pública.

Marciano Gómez y Carlos Mazón durante la presentación de la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana. / GVA

Algunos retrasos

Las tareas de mantenimiento de los servidores han provocado algunos retrasos en las citas médicas en los ambulatorios y hospitales porque el facultativo ha tenido que esperar a que se recuperara el sistema informático para poder cerrar la visita. Sin embargo, muchos profesionales no han ni siquiera percibido esta pérdida momentánea del sistema, por lo que las incidencias no son relevantes.

Una de las cuestiones a plantear es si este tipo de acciones de mantenimiento debería realizarse en horario nocturno o de menor afluencia de pacientes a los centros sanitarios. Es cierto que la sanidad no para nunca porque la atención y el servicio son 24 horas, pero las mañana son el momento de mayor afluencia de pacientes a las consultas agendadas.