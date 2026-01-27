Trabajar en la Aemet: cómo conseguirlo y qué pruebas hay que superar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha convocado las oposiciones para acceder a un empleo público en la agencia. No hay un número fijo de plazas, ya que dependen de la Oferta de Empleo Público (OEP) que aprueba cada año el Gobierno de España.

Debido a que en nuestro país no existe un grado universitario específico en Meteorología, los estudios qué mejor encajan a la hora de presentarse a esta oposición son los de Física, Ciencias Ambientales, Geografía y las ingenierías técnicas. No obstante, para los interesados, existen másteres oficiales en Meterorología.

Tres cuerpos principales

Aemet ha convocado oposiciones para Meteorólogos del Estado, de grupo A1, donde se requiere titulación universitaria superior y se realizarían funciones de jefatura, investigación y gestión; Diplomados en Meteorología, de grupo A2, donde se requiere una titulación universitaria y se realizaría trabajo en predicción meteorológica y Observadores de Meteorología, de grupo C1, donde se requiere de bachillerato o una FP y se realizaría observación y trabajo en aeropuertos, bases y sistemas básicos.

Estas plazas se ofertan por acceso libre y tienen posibilidad de promoción interna.

¿Cómo son los exámenes?

Los exámenes que plantea la Aemet para sus oposiciones constan de tres partes: la primera es una prueba tipo test, con penalización de errores; la segunda son ejercicios prácticos de Matemáticas, Física y Meterología y, por último, una entrevista en inglés de nivel A1 y A2, si no se acredita el nivel B2.

Este sistema se mantiene bastante estable, no obstante, puede variar según la OEP. Dentro de este aspecto, la competencia en las oposiciones es moderada, con 2 y 5 aspirantes por plaza en nivel A1 y A2, y de 4 y 6 aspirantes por plaza en el nivel C1.

El plazo de inscripción a las oposiciones es de 20 días hábiles desde la publicación en el BOE y es de forma 100% telemática. Tras aprobar la oposición, los aspirantes deberán pasar por un curso de formación antes de obtener la plaza definitiva.

Puesto de trabajo y sueldo

La Aemet tiene presencia en todas las comunidades autónomas, permitiendo una mayor flexibilidad entre los presentados: la sede central está en Madrid pero también se cuenta con aeropuertos, observatorios, bases militares y centros en Málaga y Canarias.

En base a los puestos a los que se aspira, la mayoría de puestos A1 están en Madrid y los A2 y C1 se encuentran repartidos por el resto del territorio español.

Los sueldos, uno de los puntos más interesantes para los aspirantes a trabajar en esta institución, está repartido en 14 pagas. En euros brutos, el grupo A1 cobraría entre 38.000 y 42.000 euros; el A2 entre 30.200 y 35.000 euros y el C1 entre 27.900 y 29.000 euros. Este salario podría aumentar o variar dependiendo de los turnos, la nocturnidad antigüedad o insularidad.

Condiciones laborales

Estos puestos disponen de una jornada laboral de 37,5 horas semanales con dos modalidades disponibles: horario de oficina y turnos con noches fines de semana y festivos. Además, se dispone de la posibilidad de teleterabajo hasta tres días a la semana, si el puesto lo permite, y 22 días de vacaciones más 6 días de asuntos propios.