El videoanálisis de Alfons Garcia: "La lección de Cataluña debería aprenderse en servicios de comunicación tan saturados como los de València"

“Lo de los cercanías en Cataluña es de juzgado de guardia, pero en la Comunitat Valenciana no andamos muy lejos. Cualquier usuario sabe que las incidencias son casi diarias”, afirma el subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia en su videoanálisis semanal, en el que lamenta una cultura política que lleva a actuar con determinación frente a problemas arrastrados solo cuando suceden desgracias o grandes crisis.

En este sentido, afirma: “La lección de Cataluña debería aprenderse en servicios de comunicación tan saturados como los de Valencia: un día se enciende una mecha por algo quizá en apariencia menor y se genera una crisis de alcance insospechado”. Y subraya al respecto que “coger el metro en València es conocer cómo se sienten las sardinas al ser enlatadas. Y el uso del coche privado en la ciudad y el área metropolitana es una clase magistral de estrés, con atascos recurrentes”.

Alfons Garcia también realiza una reflexión ante la última crisis ferroviaria y la conecta con lo sucedido tras la riada valenciana. “Las palabras cuentan y mucho”, asegura, para concluir que “el ansia de justificar que todo lo han hecho bien es uno de los peores vicios de los políticos actuales”. El subdirector recuerda que el ministro Óscar Puente dijo que las vías del trayecto Sevilla-Madrid se habían sometido a una “renovación integral” y luego se supo que alguno de los raíles de Adamuz tiene más de 25 años. “¿Es eso una renovación integral? Yo diría que no ¿Llamaría una renovación integral a repasar todo y no cambiar nada? Diría que eso es una revisión integral, pero no una renovación integral”, afirma Alfons Garcia.

El videoanálisis incluye asimismo referencias a la regularización de inmigrantes sin papeles aprobada en el Consejo de Ministros y, en clave de algo de humor ácido, sobre la crisis por el arròs amb fesols i naps sin morcilla de Moncada. “Dice algo sobre la identidad valenciana (tan difusa como las morcillas del arròs de Moncada)”, señala.