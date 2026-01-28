El abogado del Consell desmiente al asesor de Mazón: "Nadie en la Abogacía dijo 'De confinar nada'"

Dos de los abogados de la Generalitat a quienes los responsables de la Generalitat consultaron el 29 de octubre de 2024 si el mensaje Es Alert "permanezcan en sus viviendas" suponía un confinamiento (una de las cuestiones que retrasaron el envío de la alerta) confirmaron ayer que la Abogacía de la Generalitat dio el visto bueno al mensaje en las consultas verbales que se les hicieron. El abogado General de la Generalitat Álvaro Martínez Ávila confirmó ayer ante la jueza y el fiscal de la dana que el 29 de octubre de 2024 "nadie en la Abogacía de la Generalitat dijo: 'De confinar nada'". Se trata de la famosa frase que el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, escribió en un mensaje a la consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, el 29 de octubre: "Salo, de confinar nada, por favor", le dijo además de "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé ]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che".

El letrado Álvaro Martínez Ávila compareció ayer en la causa de la dana porque fue con él con quien contactó el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, para consultar si el Es Alert que se debatía enviar desde las 17.15 horas del 29 de octubre suponía confinar a la población y si la ley lo permitía. Martínez Ávila confirmó en su declaración que el 29 de octubre recibió una breve llamada de Cayetano García el día de la dana para informarle que había un riesgo de rotura de la presa de Forata y que se planteaba un confinamiento. Una llamada que el letrado aseguró, según fuentes conocedoras de su declaración, que "no era propiamente una consulta, sino un aviso de que podría darse esa situación". Tras esta primera consulta sobre la legalidad de un posible confinamiento por las lluvias torrenciales, recibió una segunda llamada de Presidencia a las 20.25 horas: "Olvidaros del confinamiento", asegura que le dijeron según las mismas fuentes.

Tras esta declaración, la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, pidió ayer en una providencia al exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, que aporte las horas de las llamadas con el Abogado General de la Generalitat durante la tarde de la dana. "A la vista de la declaración testifical del señor Álvaro Martínez Ávila, requiérase al señor Cayetano García Ramírez, por si aporta voluntariamente, en el plazo de 5 días, factura de su teléfono, de forma que pueda quedar constancia documental en el procedimiento, mediante cotejo de la letrada de la administración de justicia, la hora a la se habrían efectuado por el señor García Ramírez las dos llamadas al Martínez Ávila, en la tarde del 29 de octubre de 2024".

Ante el juzgado de la dana también compareció Ignacio Lleó de Nalda, abogado de la Generalitat Valenciana y coordinador en la Consellería de Justicia en Interior el día de la dana quien también confirmó que mantuvo varias conversaciones con compañeros de la Abogacía sobre la posibilidad de confinar a la población durante la tarde del 29 de octubre de 2024. Una opción, la de confinar o desalojar, sobre la que los máximos responsables de la Generalitat plantearon muchas dudas durante las horas cruciales de la dana porque les sonaba a la pandemia. Así lo explicó Lleó de Nalda en su declaración. "La gente tenía en mente la restricción de derechos durante la covid. Por eso las consultas", ha explicado el Abogado de la Generalitat. "La respuesta es que no hacía falta informe de abogacía para ordenar desalojos o confinamientos. Las leyes de emergencias lo permitían", detallado el letrado, según fuentes conocedoras de su declaración.

Lleó de Nalda también aportó ayer a la causa de la dana un correo electrónico del 1 de noviembre intercambiado con responsables de Emergencias para prohibir la circulación en las zonas afectadas en los días posteriores a la dana. "Acabo de hablar con la abogacía general y lo vemos proporcionado a la medida a tomar. Lo único es determinar si se cortan vías enteras o puntos kilométricos en concreto. Por lo demás tienes nuestro Ok", escribió Lleó de Nalda a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias a las 17.33 horas del 1 de noviembre. Una fecha que no se incluye en la investigación de la dana, ya que solo se investigan los momentos previos a los envios del Es Alert, que hubieran podido minimizar las graves consecuencias de los 230 fallecidos del 29 de octubre. Pero que sirve para atornillar el aval de la Abogacía de la Generalitat a la decisión de pedir a la población que permaneciera en sus viviendas, antes o después del día de la dana.

"Consultas con Justicia e Interior, Medio Ambiente o Presidencia"

La magistrada de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, indaga la participación de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en “las consultas verbales o escritas que se evacuaron por altos cargos de la entonces Conselleria de Justicia e Interior, o de Medio Ambiente, o de Presidencia de la Generalitat” durante el 29 de octubre de 2024.

Pregunta sobre la petición concreta de Cayetano García