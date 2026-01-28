La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas

La sede en Valencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que este miércoles, 28 de enero, va a ser una jornada "muy adversa a causa de las fuertes rachas de viento" provocadas por el paso de la borrasca Kristin. De hecho, mantiene activados los avisos amarillos y naranja por viento de poniente en toda la provincia; en el interior sur, esta alerta implica peligro importante (es naranja).

Además, también hay aviso naranja en todo el litoral de Valencia por un temporal marítimo que puede ocasionar daños en la costa con olas de entre dos y tres metros, y una alerta por nevadas en la zona de Rincón de Ademuz, donde la nieve ya ha empezado a caer.

Cuándo empezará el viento en Valencia

La Aemet considera que las rachas más fuertes se darán, sobre todo, "a partir de mediodía y por la tarde". Será entonces cuando el viento del oeste se acelere y llegue el auténtico peligro de la jornada en lo que al tiempo en Valencia se refiere.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que "se pueden producir caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras más frágiles". Por ello, desde la Aemet se pide "mucha precaución" cuando el viento empiece a ganar velocidad.

Temporal marítimo por la borrasca Kristin en Valencia. / Daniel Tortajada

A las 11.00 horas, las fuertes rachas de poniente ya habían provocado la caída de un árbol en la provincia de Valencia, mientras que la nieve había obligado a los bomberos a actuar en Alpuente y en la carretera N-330 a la altura de Casas Altas.

Para evitar posibles problemas, la recomendación es seguir siempre los consejos e indicaciones de Emergencias y de las autoridades en general.

En qué zonas de València golpeará más el viento

La Aemet ha señalado dónde espera lo peor de las fuertes rachas de poniente que hoy soplarán en la provincia de Valencia debido al paso de la borrasca Kristin. Esta baja, que se formó el martes por la interacción de las borrascas Joseph y Chandra, está cruzando hoy muy rápido la península ibérica de oeste a este.

"A mediodía estará próxima a la provincia de Castellón", advierte la Agencia Estatal de Meteorología, y "por el flanco sur de la borrasca Kristin se va a desarrollar un importante temporal de viento". La previsión "es que las zonas más afectadas sean el interior de Valencia y la provincia de Alicante, con rachas que pueden superar los 90 km/h". En el resto del territorio, agrega la Aemet, "las rachas pueden superar los 80 km/h".

Ante esta "adversa" situación meteorológica en Valencia, la Aemet pide "mucha precaución" y seguir siempre las recomendaciones de las autoridades.