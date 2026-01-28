Bernabé en el Senado sobre el día de la dana: “Todo se hizo tarde y eso hizo que todo se hiciera mal"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aseguró ayer en el Senado que si a las 12.20 horas del 29 de octubre de 2024 se hubiera puesto en marcha el Cecopi, cuando ofreció a la consellera Salomé Pradas que activara la UME, la gestión de la emergencia “se hubiera adelantado cinco horas”: “esas 5 horas hubieran salvado vidas”, ha dicho. "Todo se hizo tarde y eso hizo que todo se hiciera mal", ha resumido.

Bernabé se manifestó así durante el interrogatorio del portavoz del PP en el Senado, el valenciano Luis Santamaría, donde la delegada ha descargado responsabilidades en la entonces consellera, máxima responsable de la emergencia: “Si no se hubieran ido a Carlet a hacerse fotos todo se habría adelantado cinco horas”, ha dicho en otro momento.

En esta sesión de la comisión de la dana en el Senado (controlada por el PP con mayoría absoluta), Santamaría se encontró con una oponente solvente, a la que no consiguió hacer caer en contradicciones. “La responsabilidad política es que una señora se fue a hacerse fotos y el máximo representante ya sabemos donde está [en referencia a Mazón]. Esa es la vergüenza que van a tener que soportar estos años”, concluyó, tras más de una hora de duro interrogatorio.

Antes que eso, el portavoz popular se centró varios minutos en el currículum de Bernabé, a la que ha acusado de mentir, para cuestionar la “credibilidad” de su testimonio. El popular trató de situar en la delegada responsabilidad, competencias y capacidad de decisión, en línea con el argumentario popular desde el primer día, que la corresponsabiliza de las decisiones del Cecopi. La responsabiliza de no haber cortado la A-3 durante las horas críticas de la dana.

Sobre el apagón informativo y la falta de información de la CHJ, Bernabé se remite a uno de los autos de la jueza, que califica de “mera ficción” que hubiera falta de información. “No hubo apagón. Cada 5 minutos había información de los caudales”.

La delegada señala que “desde las 11.45 y las 12.30 de la mañana la CHJ ya había hecho su principal labor” ese día, que era situar las zonas de riesgo a través de las alertas hidrológicas. “Los mensajes que salvan vidas son los 10 que decían que llovía en la cabecera del Poyo, en Chiva y en Riba-roja, a las 4 de la tarde. No se leyó en emergencias”. E insistió en que la primera obligación de la Generalitat según el plan de emergencias “es la valoración de los registros de la red del SAIH, con especial atención a los avisos por precipitación”.

Algo similar ocurrió cuando se le preguntó por qué no había un sistema de la alerta temprana en la CHJ: “Quien tiene que tener el SAT es la administración competente en protección civil. Nosotros hemos licitado uno para abundar, pero el que no lo tenía es la Generalitat, que era su obligación y su competencia”.

“Bulos”

“Agradezco que me hayan traído para desmontar bulos”. “Mentir no es ilegal pero tampoco es obligatorio”, espetó la delegada en varios momentos del interrogatorio de Santamaría, que fue llamado dos veces al orden por el presidente de la comisión, el exconseller del PP Gerardo Camps. También lo hizo con la socialista Cristina Moreno, en ambos casos por las interrupciones.

Pese a los esfuerzos, el popular apenas encontró grietas en el relato de Bernabé. Iba bien preparada. De hecho, en un par de ocasiones, fue Bernabé la que acabó pidiendo explicaciones al PP, como cuando interpeló a Santamaría, que fue subdelegado del Gobierno, si él fue a Madrid a pedir al Gobierno de Rajoy que realizara las obras del Poyo. O cuando acusó a responsables del Consell de robar (luego ha dicho "sustraer"), la llamada entre técnicas de Aemet y del 112 que luego terminó, mutilada y editada, en medios de comunicación, un episodio que ahora investiga un juzgado de Llíria.

Santamaría cuestionó a Bernabé por la falta de decisión a la hora de cortar carreteras competencia del Estado aquella tarde, algo que sí se hizo con el ferrocarril. O por qué no ejerció competencias de coordinación. La delegada volvió a insistir en la inacción de los responsables de la Generalitat. “Quien tiene la responsabilidad de generar la coordinación entre administraciones es la Generalitat, usted lo sabe. Como no pasaba, fui yo la que llamó a la consellera para decirle que estábamos a su disposición, que había convocado agencias y que hiciera el favor de pedirme la UME”, relató sobre la llamada que hizo antes de las doce y media de esa mañana.

Bernabé también ha contado que llamó al alcalde de Utiel cuando se enteró de la inundación del municipio. “Gracias a que me pongo en marcha consigo que tras dos horas y medias Pradas me pida la UME. Petición que negó y la hemeroteca le desmintió”.

"Pieza de caza mayor"

Ya durante el interrogatorio de la portavoz del PSOE, Rocío Briones, Bernabé ha señalado a la falta de “anticipación” de la Generalitat. Ha afirmado que en los días previos, desde que se activa el plan, no se realiza ninguna reunión de coordinación entre agencias, ni tampoco se celebró ese año, en septiembre, el encuentro entre todas las administraciones para preparar la campaña de lluvias. “Es el primero de los problemas. No se puso la maquinaria en marcha”.

También se ha cuestionado que Bernabé, pese a no ser la titular de las competencias, sea el primer cargo político que aparece en la comisión, un año después. "Soy pieza de caza mayor", ha resumido la delegada, que apunta que el objetivo del PP es difundir "bulos" y "sostener el relato falso de que el Gobierno de España tenía responsabilidad".

La presión del entorno de Mazón a la consellera

Sobre el envío del Es-alert, tardío y erróneo según la jueza, ha insistido en la "presión" del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a la consellera Pradas. "De confinar, nada, Salo", ha dicho, recordando el mensaje de Cuenca a la consellera. "Por eso en el primer Es-alert no dice que la gente se confine y se ponga en plantas altas", concluye la delegada.

Aprovechando las preguntas de su compañera, Bernabé también ha señalado al expresident Mazón. "No es comprensible que Mazón no vaya al juzgado a declarar. Es tan reprobable. No solo para que dimitiera: escudarse en un aforamiento que el PP mantiene, es insoportable para las víctimas La jueza se lo ha pedido muchas veces".

"Mazón paralizó el Cecopi 6 horas"

Durante el turno del diputado de Vox, Fernando Carbonell Tatay, Bernabé hizo referencia a los días posteriores. En concreto, cuando el voxista se refirió al abandono del Ejército, la delegada ha narrado que el día 31, tal como recoge un acta informal del Cecopi que se filtró a los medios, pidió a la dirección de la emergencia que enviara a los militares al resto de municipios: "Era consciente de que la dirección de la emergencia no mandaba al Ejército a los pueblos. Queda reflejado que lo pedí insistentemente a la dirección del plan".

Noticias relacionadas

Bernabé también reveló que el sábado después de la catástrofe, el jefe del Consell, Carlos Mazón, tuvo "seis horas paralizado el Cecopi", con el ministro del Interior, Grande Marlaska, y ella misma en el despacho de al lado, mientras el 'president' estaba reunido con su equipo. "El 2 de noviembre, cuando los valencianos esperaban, Mazón paralizó el Cecopi y nos tuvo más de seis horas sin el Cecopi en marcha, cuando Feijóo pidió que se declarara el estado de emergencia. Mazón se encerró porque no quería. Pasó seis horas en el Cecopi encerrado con sus consellers en un despacho mientras el ministro y yo en otro esperando, y luego sacó un atril al jardín para explicar sus decisiones", lamentó sobre el retraso en la toma de decisiones de aquellos días.