Luis Sabater, investigador valenciano, sobre el estudio de cáncer de páncreas: "Es un estudio esperanzador para entender la enfermedad"

"Se trata de un estudio esperanzador y que ofrece una aportación muy importante para entender mejor el cáncer de páncreas". Así califica Luis Sabater, coordinador del Grupo de Investigación en Cirugía General y Digestiva de Incliva del hospital Clínico de València, el estudio presentado hoy en Madrid por la Fundación Cris Contra el Cáncer que, según el equipo liderado por el doctor Mariano Barbacid, "abre una puerta hasta ahora nunca abierta" para eliminar esta patología a través de la combinación de tres fármacos que atacan, de forma simultánea, tres de las moléculas fundamentales del oncogén KRAS que, hasta hace poco, se creía intratable.

Pese a las buenas noticias, Sabater se muestra prudente porque, a partir de ahora, la investigación deberá determinar que los estudios preclínicos realizados en ratones funcionan del mismo modo en los seres humanos porque no siempre los resultados son coincidentes. "La principal aportación del estudio es que valida el tratamiento combinado frente a este tumor -, resalta-, pero, sobre todo, que puede superar la resistencia terapéutica que se genera en estos tumores".

Son dos las principales dificultades a la hora de tratar el cáncer de páncreas. La primera es que el tratamiento encuentra "poca respuesta a los quimioterápicos convencionales", explica el especialista. La segunda es que los fármacos hacen que el organismo se vuelva más resistente a los tratamientos. El estudio ha observado, justamente, que al eliminar "tres de los elementos clave de las vías de señalización del cáncer de páncreas, se puede conseguir una regresión completa sin generar resistencias". Las moléculas inhibidas en el estudio pertenecen a las vías de señalización del KRAS -motor principal del cáncer de páncreas-, EGFR y STAT3, proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores. Hacerles frente a la vez -una aproximación inédita hasta ahora- ha sido la clave de esta investigación que ha mostrado su efectividad en ratones.

Sabater explica las fases del estudio presentado hoy. La primera fue la investigación en animales, genéticamente modificados a los que se les eliminó estos tres nodos de las vías de señalización, se les generó un tumor de páncreas y se observó que el tumor remitía. En segundo lugar, la investigación generó un tumor in vitro, al que se le administraron los fármacos que contenían los inhibidores de estas tres moléculas. Y, finalmente, se ha analizado la administración de este tratamiento inhibidor en animales a los que se les había generado un tumor de páncreas.

Cabe recordar que el cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos y con menor tasa de supervivencia en España; se diagnostican cerca de 10.300 casos cada año y, después de un lustro, solo siguen con vida menos del 10 % de los pacientes. Además, los oncólogos están observando que se trata de una enfermedad cada vez más presente en los menores de 50 años, como publicaba hace un año el periódico Información.

Los resultados se han publicado en una revista científica internacional de alto impacto -PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)- en la que se explica que los tumores desaparecieron completamente de todos los modelos de ratón, incluidos los PDK (Xenoinjertos Derivados de Pacientes), a los que se les trató el cáncer de páncreas generado con el tratamiento sin ihibidores. En adición, estos animales continuaban libres de la enfermedad y sin sufrir efectos adversos después de estar 200 días sin recibir el tratamiento.

"Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor", ha señalado el doctor Mariano Barbacid.