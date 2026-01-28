La Comunitat Valenciana, sin plazas libres en residencias para mayores

Las residencias valencianas de personas mayores tienen lista de espera porque faltan plazas. Así lo aseguran desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que cifran en cerca de 27.000 las plazas residenciales que necesita la Comunitat Valenciana para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años. Sin embargo, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) afirman que estos datos se quedan cortos, ya que se basan en una ocupación residencial del 61,3% cuando "la realidad es mucho peor, ya que en la actualidad las residencias de personas mayores están al 95,5% de ocupación".

"Desde el sector de atención a las personas mayores en la Comunitat Valenciana queremos realizar una valoración serena y constructiva de la información difundida a raíz del estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En primer lugar, coincidimos en el diagnóstico de fondo: la Comunitat Valenciana arrastra un déficit estructural de plazas residenciales para personas mayores, especialmente para personas con grados elevados de dependencia. El crecimiento de la población mayor y la capacidad del sistema exigen una respuesta estable y sostenida en el tiempo", afirman desde Aerte. Y añaden: "Ahora bien, consideramos necesario matizar y corregir uno de los datos trasladados a la opinión pública, concretamente el relativo a la ocupación de las plazas residenciales en la Comunidad Valenciana. La ocupación real no es del 61,3%, sino del 95,50%".

Es más, desde la organización lanzan un SOS tras un informe realizado donde se analiza la situación de las más de 10.000 plazas residenciales de centros en funcionamiento ordinario. "La ocupación media es del 95,50%, pero es que en numerosos centros, la ocupación es prácticamente plena y sostenida en el tiempo. Además, los centros con ocupaciones más bajas corresponden, en su práctica totalidad, a centros de reciente apertura. Este matiz es relevante, porque los ritmos de incorporación de personas usuarias en estos nuevos centros están siendo los más rápidos registrados hasta la fecha. Lejos de reflejar una falta de demanda, estos datos confirman que la necesidad existe y se activa de forma inmediata cuando la plaza está disponible", asegura el presidente de Aerte, Jose María Toro.

Necesidad "real, urgente y creciente"

"La falta de plazas residenciales es un reto que hay que abordar con urgencia. Pero para tomar buenas decisiones es importante trabajar con datos correctos porque solo así se pueden diseñar políticas públicas eficaces que respondan a la realidad del sistema", concluye Toro. Por ello, desde Aerte exigen "más plazas residenciales" y un debate público "que se apoye en una imagen fiel de la realidad: los centros existentes están ocupados a niveles muy elevados porque la necesidad es real, urgente y creciente".