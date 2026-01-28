Las jefaturas de Enfermería en Primaria deberán esperar: se crearán de forma progresiva y si hay presupuesto

El nuevo decreto de Atención Primaria, aprobado el viernes por el Consell y publicado este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), introduce una mayor jerarquía en Atención Primaria con la creación de las jefaturas de servicio médicas -se establecen ocho, una por cada agrupación sanitaria interdepartamental (ASI), frente a las 36 propuestas inicialmente por la Conselleria de Sanidad- y las jefaturas de sección de Enfermería, que podrán ser tantas como puestos de coordinación existen en este momento, unos 250 según Satse. Así lo explicó el conseller Marciano Gómez en la rueda de prensa, al ser consultado por Levante-EMV sobre este aspecto que Sanidad ha recogido después de las quejas de los sindicatos por la jerarquización del organigrama de los centros de salud dependiente de los médicos.

Sin embargo, lo que no mentó el conseller son las diferencias entre las jefaturas de ambas categorías profesionales. Las médicas se crearán automáticamente y son, en realidad, puestos inexistentes hasta ahora; y, por tanto, los profesionales designados si ya son parte del personal estatutario dejarán libre sus plazas para que las ocupen nuevos profesionales o incluso podrá contratarse a facultativos externos a la sanidad valenciana porque la adjudicación será a través del método del concurso-oposición. Sin embargo, las jefaturas de Enfermería se crearán a través de la reconversión de las actuales coordinadoras de Enfermería y, como recoge el decreto, será un proceso "progresivo" y "de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente"; no será automático y dependerá del presupuesto de la Generalitat.

De hecho, al no existir esta categoría profesional, la disposición adicional segunda de la norma establece una retribución económica para esta figura, cuyo salario anual será de 37.592,26 euros. Pero, así como la memoria económica presentada por Conselleria, ya incluye la partida para la creación de las jefaturas de sección de los médicos que, junto a otras cuestiones, tendrá un coste de 2,5 millones de euros; no ocurre lo mismo con las de Enfermería que deberán esperar.

Enfermera con especialidad

"Agradecemos que se incluya esta figura en el decreto -, esgrime la secretaria de Satse, Mª Luz Gascó-, pero este es, en su mayor parte, un regreso al siglo pasado, que además crea las jefaturas de sección con un sueldo mayor al del gerente del hospital La Fe". No es la única representante sindical en tildar de "arcaica" esta legislación; lo han hecho también desde CCOO y UGT. Estos últimos han calificado la nueva organización de los centros de salud de "excesivamente jerárquica" porque las jefaturas de servicio replican las funciones de las direcciones de Atención Primaria. En este sentido, el texto definitivo elimina formulaciones como "las que determine la jefatura" a la hora de fijar las atribuciones de cada categoría profesional y les da más concreción.

Otra de las principales novedades que contempla el texto definitivo es la introducción del requisito para las enfermeras de contar con la especialidad - el EIR- de Enfermería Familiar y Comunitaria, como ocurre con el personal facultativo, al menos el estatutario. Sin embargo, como no todas las profesionales cuentan con esta especialidad, la conversión de las plazas se hará "de forma progresiva" mientras haya personal sin ella.

Pese a las críticas, desde Satse concluyen que la negociación ha tenido sus frutos y que se han conseguido cosas para su categoría profesional: una de ellas es la inclusión de una referencia explícita de 1.500 tarjetas sanitarias por profesional, una de sus reivindicaciones históricas, así como la creación de la enfermera escolar, aunque su desarrollará se hará mediante otras normas. Son casi el único sindicato en resaltarlo porque el resto critica que, pese a las múltiples reuniones técnicas, el texto final ha recogido pocas de sus alegaciones.

Una Primaria "más moderna"

Al contrario que los sindicatos, el departamento de Marciano Gómez saca pecho del decreto porque pretende "mejorar la accesibilidad del ciudadano, garantizar la equidad y acelerar el diagnóstico para los pacientes", con el objetivo de conseguir una "atención más transversal". Así lo explicó en la rueda de prensa tras el pleno del Consell del pasado viernes, en la que defendió que el decreto responde a los cambios en la sociedad valenciana, el aumento y envejecimiento de la población; y que actualiza un marco normativo sujeto a una norma estatal de 2007 y una orden autonómica del año 1992.