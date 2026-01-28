Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo de la superborrasca Kristin en Valencia: nieve y fuertes rachas de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este mediodía los avisos amarillo y naranja por fuertes rachas de viento en Valencia

El temporal también ha traído precipitaciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana, pero también nieve en el Rincón de Ademuz (Sinarcas y Ademuz)

Una palmera que ha tronchado el viento.

Una palmera que ha tronchado el viento. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este mediodía los avisos amarillo y naranja por fuertes rachas de viento en Valencia. La superborrasa Kristin ha causado desperfectos en numerosos municipios de Valencia: caída de árboles, ramas, tejas, cornisas o placas solares. El temporal también ha traído precipitaciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana, pero también nieve en el Rincón de Ademuz (Sinarcas y Ademuz).

