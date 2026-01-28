En Directo
El tiempo
Directo de la superborrasca Kristin en Valencia: nieve y fuertes rachas de viento
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este mediodía los avisos amarillo y naranja por fuertes rachas de viento en Valencia
El temporal también ha traído precipitaciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana, pero también nieve en el Rincón de Ademuz (Sinarcas y Ademuz)
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este mediodía los avisos amarillo y naranja por fuertes rachas de viento en Valencia. La superborrasa Kristin ha causado desperfectos en numerosos municipios de Valencia: caída de árboles, ramas, tejas, cornisas o placas solares. El temporal también ha traído precipitaciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana, pero también nieve en el Rincón de Ademuz (Sinarcas y Ademuz).
Pascual Fandos
Rachas de hasta 117 km/h derriban árboles y causas los primeros problemas en la Ribera
Las fuertes de rachas de viento provocadas por la borrasta Kristin, que en el observatorio de la red de Avamet ubicado en Sumacàrcer han alcanzado los 117 km/h -el máximo hasta ahora en la Ribera -, están provocando la caída de árboles, ramas, tejas, cornisas o placas solares, entre otras situaciones de riesgo en diferentes localidades, e incluso algunas fuentes apuntan a algún camión volcado e nla autobía entre Alberic y el Puerto de Cárcer. Los ayuntamientos de la Ribera han cerrado parques y jardines y otras instalaciones públicas y han aconsejado a la población que extremen las medidas de seguridad.
Sergio Gómez
La caída masiva de árboles por el viento deja grandes daños y corta numerosas vías en la Costera, la Canal y la Vall
Las fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros de hora que se han registrado a primera hora de la tarde como consecuencia de la borrasca Kristin han causado numerosos estragos y dejado un rosario de incidencias, entre las que destaca la caída masiva de árboles y el corte de numerosas vías de comunicación en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.
Alfons Padilla
Los estragos del vendaval en Xàbia: un árbol cae sobre dos coches, una palmera se troncha y los pinos muertos se desmoronan como un dominó
El vendaval está dejando un reguero de daños en Xàbia. Un árbol se ha desplomado en la calle Maestro Jesús Montaner. Ha caído sobre dos coches que estaban aparcados (no había nadie dentro). Los vehículos han sufrido importantes daños. Este árbol está dentro de un terreno privado que lleva años cerrado y abandonado (una promotora va a construir un edificio de pisos).
Jaime Roch
La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
La superborrasca Kristin deja este miércoles precipitaciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana, pero en forma de nieve ha afectado al Rincón de Ademuz en la N-330 (con incidencias en Sinarcas y Ademuz).
Marga Vázquez
La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
La sede en Valencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que este miércoles, 28 de enero, va a ser una jornada "muy adversa a causa de las fuertes rachas de viento" provocadas por el paso de la borrasca Kristin. De hecho, mantiene activados los avisos amarillos y naranja por viento de poniente en toda la provincia; en el interior sur, esta alerta implica peligro importante (es naranja).
Además, también hay aviso naranja en todo el litoral de Valencia por un temporal marítimo que puede ocasionar daños en la costa con olas de entre dos y tres metros, y una alerta por nevadas en la zona de Rincón de Ademuz, donde la nieve ya ha empezado a caer.
- Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
- Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
- Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
- Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos
- Nieve, frío y viento en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa el aviso amarillo para este fin de semana
- Los ‘padres’ de la identidad de la Generalitat suspenden el nuevo azul corporativo: “Los símbolos pertenecen al pueblo, no a sus administradores”