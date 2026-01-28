Directo de la superborrasca Kristin en Valencia: nieve y fuertes rachas de viento

La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas

La sede en Valencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que este miércoles, 28 de enero, va a ser una jornada "muy adversa a causa de las fuertes rachas de viento" provocadas por el paso de la borrasca Kristin. De hecho, mantiene activados los avisos amarillos y naranja por viento de poniente en toda la provincia; en el interior sur, esta alerta implica peligro importante (es naranja).

Además, también hay aviso naranja en todo el litoral de Valencia por un temporal marítimo que puede ocasionar daños en la costa con olas de entre dos y tres metros, y una alerta por nevadas en la zona de Rincón de Ademuz, donde la nieve ya ha empezado a caer.

Lee toda la información aquí.