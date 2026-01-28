El tribunal que juzga una pieza del caso Taula multa con 200 euros a la denunciante Rosa Pérez por no comparecer como testigo

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València ha impuesto un multa de 200 euros a la exdiputada y exconsellera Rosa Pérez Garijo al no comparecer para declarar como testigo en el juicio por la pieza E del caso Taula por el presunto amaño en los contratos de la concejalía de Cultura en el Ayuntamiento de València.

Péerez Garijo, que presentó la denuncia inicial ante la Fiscalía de València que dio pie a las diligencias iniciales y después, tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en el caso Taula-Imelsa, debía comparecer como testigo para detallar cómo accedió a las grabaciones que realizó Marcos Benavent de las prácticas corruptas y el proceso de entrega de toda la documentación que puso en manos de la justicia. No era la primera vez que declaraba ya que de los siete juicios que se han celebrado de las trece piezas separadas en que se organizó el caso caso taula-Imelsa, Pérez Garijo ha declarado en calidad de testigo en varos juicios.

Ante la incomparecencia de la testigo, la presidenta del tribunal ha señado "in voce" que se le impondrá una multa de 200 euros por la incomparecencia. Y que la Guardia Civil la volvería a convocar para mañana. "Si no compareciera sería conducida por la fuerza pública", ha señalado la presidenta del triobunal. Fuentes cercanas a la exconsellera confirman que la incomparecencia se ha debido una confusión en la agenda. Pérez Garijo deberá comparecer mañana.

En la segunda jornada del juicio de la pieza E por la presunta malversación en contratos de Cultura del Ayuntamiento de València y el contrato zombi de Marcos Benavent, el autoproclamado yonqui del dinero, en la fundación Jaume II el Just, sí han declarado el exsuegro de Benavent, el empresario de Xàtiva Mariano López y dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieron en los registros del caso Taula. La defensa de Benavent, que ejerce Juan Carlos Navarro, persigue la nulidad de la causa al intentar anular la cadena de custodia de los dispositivos de almacenamiento, "pendrive" que el exsuegro de Benavent y Pérez Garijo entregaron a la Fiscalía, y con los que arrancó la investigación en julio de 2014, para judicializarse en marzo de 2015 y estallar con la macroperación judicial del 26 de enero de 2016.

Noticias relacionadas

Un pendrive que, como se recordará, incluía las grabaciones del exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, contando dinero. En otro audio se escucha a la exconcejala responsable de Cultura Maria José Alcón y a Marcos Benavent, entonces asesor en la Fundació Jaume II el Just, se repartían el dinero de una mordida de 20.000 euros por las obras de las torres de Quart:«10.000 euros para ella, 5.000 para él y 5.000 para el partido». En otro audio, laexconcejala y el exrecaudador tratan sobre la empresa más idónea para restaurar las Torres de Quart. Ambos se decantan por Cleop porque «los técnicos están encantados» y «ayuda mucho al partido».