No, no hay cambio climático, que va

La borrasca Harry, reforzada con una DANA en capas altas, ha vuelto a hacer de las suyas en el litoral mediterráneo español. Y con consecuencias catastróficas, por los elevados daños económicos y por la pérdida de vidas humanas. Otro temporal de invierno muy activo inunda territorios y se lleva por delante las playas sobre todo en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Una nueva “Gloria”. Salimos a temporal de invierno intenso al año. Pero no hay cambio climático, que va. Al contrario, es un bulo esto del calentamiento atmosférico y sus efectos en forma de eventos atmosféricos extremos cada vez más frecuentes. Lo que importa aquí es ocupar a tope el territorio y especialmente las primeras líneas de costa y las riberas de los ríos. Y si están ocupadas y sufren daños, a pagarles esos daños a propietarios y concesionarios y sobre todo a diseñar diques y escolleras para defender sus inmuebles. Así, con estos mensajes se han ganado elecciones autonómicas. Y si añadimos los trasvases, tenemos el cuadro completo de ignorancias de lo que está ocurriendo en el sistema climático en aras al beneficio del voto fácil de la gente. En este mundo sin ley en el que comenzamos a vivir, todo vale. La costa para el que la ocupa, las riberas fluviales para nuevas viviendas. Y esto del cambio climático es un camelo que unos cuantos nos cuentan para ganar dinero con ese rollo infundado. A seguir así. Y el año que viene, más. ¿Qué nos importa lo que digan los datos, la ciencia?. Aquí lo importante es aprovechar la circunstancia para ganar dinero a costa del dominio público. No va más…