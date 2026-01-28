¿Cuáles son los hospitales valencianos con más saturación y por qué?

La presión asistencial continúa siendo un problema en varios hospitales de la Comunitat Valenciana a finales de enero porque, pese a la superación del pico de incidencia de virus respiratorios, el nivel de contagio sigue siendo elevado. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya auguraba un descenso "lento y progresivo" de la curva hace dos semanas y, por su parte, los expertos estiman una temporada de gripe y virus respiratorio sincitial que podría alargarse hasta el mes de marzo. El pronóstico del conseller está siendo certero y ello implica la llegada masiva de pacientes al servicio de Urgencias de los diferentes hospitales.

Hasta 73 pacientes acumulaba el servicio de Urgencias del hospital de Alzira este lunes y 54 había en el General de València, dos de los centros que sufren habitualmente más la presión asistencial de la ciudadanía. El General es, normalmente, el primero en acercarse a la saturación de la ciudad; tanto es así que, el pasado mes de diciembre, la gerencia aprobó un protocolo para poder derivar a pacientes de Medicina Interna -de largo ingreso- a centros privados para poder tener mayor disponibilidad de camas.

El conseller Gómez insistió en tildar de "situación puntual" la crecida de la presión asistencial en los hospitales valencianos y comentó que suele repetirse cada año, quitándole importancia al asunto. Sin embargo, los sindicatos califican la situación de estructural. "La sobrecarga" es "consecuencia directa de años de recortes, mala planificación y la falta de inversión", insistía Yolanda Ferrández de CCOO. A estas críticas, Satse quiso resaltar que que "cada vez se atiende a más población" -desde 2016 ha crecido en casi 500.000 personas hasta a llegar a 5,4 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, pero "las infraestructuras no han crecido de forma proporcional".

Los hospitales con más espera

La saturación de los servicios de Urgencias es muy variable porque continuamente llegan nuevos pacientes al triaje para ser atendidos y lo mismo ocurre con las altas; lo mismo ocurre con la disponibilidad de camas en planta. Según la información recopilada por Levante-EMV, los centros con más pacientes sin cama este lunes eran los siguientes:

Hospital de la Ribera: 73 pacientes con hasta 72 horas esperando.

Hospital General de València, 54 pacientes.

Hospital General de Castelló: 24 pacientes.

Hospital Arnau de Vilanova: 17 pacientes.

Hospital de Llíria, 15 pacientes y "mucha presión asistencial", según CCOO.

Hospital de Orihuela: 20 pacientes.

Hospital La Fe: 15 pacientes.

Hospital de Xàtiva: 8 personas.

Hospital de Elche: 5 pacientes.

Hospital de Sagunto: 3 pacientes.

Los motivos del General y Alzira

Como se comentaba al inicio, el General de València y el de Alzira son dos de los que más problemas acumulan debido a la alta presión asistencial. Los motivos son similares en ambos centros, aunque tienen sus singularidades. ¿Qué les hace estar tan saturados?

En el caso del hospital General de València, la principal razón es que se trata del departamento de salud con más SIP asignados, es decir, que es el hospital que más ciudadanos atiende en toda la Comunitat Valenciana. Son, concretamente, 383.162 personas según los datos de la última Memoria de Gestión de Conselleria del año 2023, ya que no solo atiende a parte de los vecinos del 'cap i casal', sino que asume la asistencia de algunos de los municipios más poblados del área metropolitana, como Torrent o Mislata. Por ejemplo, en comparación con La Fe, asiste a 80.570 personas más; pero, en contraposición, su número de camas es prácticamente la mitad. Mientras que el centro limítrofe con la avenida del Cid dispone de 514 camas, el de Malilla tiene 980. Es cierto que el segundo concentra la mayoría de unidades de referencia, pero la diferencia es notable.

Pacientes en pasillos del hospital de Alzira. / Levante-EMV

El hospital de la Ribera, por su parte, adolece desde su apertura de tener una infraestructura por debajo de las necesidades si se equipara a la población que atiende. Ha sido una de las críticas recurrentes de la Plataforma per la Sanitat Pública desde su creación para confrontar el modelo Alzira, gestionado por Ribera Salud entre 1999 y 2018. La realidad es que la cartera de pacientes del centro asciende a 268.855 personas y su número de camas es de 370; la aritmética refleja una cama por cada 726 personas. Si se compara con los datos del departamento de La Fe, la comparación es demoledora, ya que este departamento dispone de 308 lechos por paciente asignado, prácticamente la mitad que la del hospital de la Ribera.