Juanfran Pérez Llorca anuncia la ampliación de las deducciones fiscales por dentista, oculista y deporte

El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles en Madrid que seguiran las desgravaciones fiscales del gasto de los valencianos en dentista, oculista y en deporte que ya se implantaron con el gobierno de Carlos Mazón. También se ha referido al modelo de financiación anunciado por el gobierno de Pedro Sánchez, al pacto con Vox y a la figura del expresident Paco Camps del que ha dicho que "es difícil ofrecerle algo a un señor que lo ha sido todo en la comunidad", para añadir que "estoy convencido de que en la medida que recuperemos el Gobierno de España encontraremos una buena solución para el expresident Camps".

Sobre las deducciones fiscales, Llorca ha explicado en un desayuno informativo organizado por ABC en Madrid que las "rentas bajas y medias" podrán desgravarse con efecto retroactivo los gastos derivados del dentista, el oculista, el deporte, las enfermedades raras, el alzhéimer o la dependencia. Estas deducciones beneficiarán a cerca un de un millón de personas, en concreto, a las rentas de hasta 60.000 euros en el caso de las individuales y de 78.000 en el caso de las conjuntas. Hasta ahora, las deducciones beneficiaban a las rentas individuales de hasta 33.000 euros y las conjuntas de gasta 48.000 euros.

Pérez Llorca ha abogado este miércoles por acercar posturas con Vox para lograr un "entendimiento" que lleve a la "estabilidad", señalando que "hay que dialogar e intentar pactar", aunque ha evitado extrapolar esta postura al resto de territorios puesto que sería "una osadía", aún más teniendo en cuenta que cada uno tiene su "singularidad". En el caso de la Comunidad Valenciana, el jefe del Gobierno valenciano ha puesto de manifiesto que la gente "había votado cambio" En ese sentido, ha agradecido que Vox dejase a un lado las "discrepancias" con el PP a la hora de dar su apoyo a unos presupuestos regionales dirigidos a la reconstrucción de la provincia de Valencia, castigada por los estragos que dejó la dana del pasado 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas. Una presupuestos que, de momento, siguen prorrogados.

La financiación "justa"

El presidente valenciano ha reconocido diferencias con Vox en "el tema del valenciano", su modelo de estado o la financiación, cuestiones en las que "nunca" se van a poner "de acuerdo", admitiendo que "siempre toca hacer algún tipo de cesión" para lograr políticas que "van a ser buenas para el conjunto de la sociedad".

"Yo creo que hay que dialogar y que hay que intentar pactar, y eso yo creo que lo agradece mucho la gente de la Comunidat Valenciana, que haya estabilidad, porque la estabilidad es el principio de políticas efectivas", ha aducido.

Perfil propio

Preguntado sobre en qué espectro del PP se enmarca, si en el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o en el del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, Llorca ha dicho que "huye" de la España en la que "siempre hay que elegir". "Yo elijo lo bueno de Moreno Bonilla y lo bueno de Ayuso. Y en eso intento crear perfil propio", ha argumentado. En esta línea ha comentado sobre su candidatura para 2027 que «no estoy en ello". Ahora «hay muchas cosas que resolver». En este sentido, a preguntas sobre las reuniones que ha mantenido con ministros del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Llorca ha asegurado que no se ha reunido con nadie " ni siquiera con Diana Morant, la líder de la oposición en la Comunidad Valenciana y ministra de Ciencia. "Está molesta porque no le he enviado una carta para reunirme con ella, pero la va a tener».

También se ha referido Llorca al expresident Carlos Mazón y si con el cambio ha acabado la crisis política o si la salida fue a tiempo o tendría que haber sido antes: «En un país en el que a los responsables políticos les cuesta tanto asumir sus responsabilidades, Carlos Mazón asumió la suya, la más grande que tenía, que es dimitir como presidente de la Generalitat valenciana. Creo que hemos sido ejemplares en la asunciónd e responsabilidades políticas».

El presidente autonómico también ha sido requerido por la reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno, un extremo que ha considerado como un "guiño al separatismo".En su opinión, sería "una responsabilidad" aceptar la oferta del Gobierno, puesto que no es "justo" con España ni con la Comunitat Valenciana. "Un modelo de financiación no consiste en que te mejoren. Mejorar la Comunitat Valenciana lo hace cualquiera, estamos peor que nadie. Se trata de ser justo. En el supuesto de que eso sea un modelo, ni siquiera la Comunitat Valenciana llega a la media", ha expuesto. "Tenemos que explicarlo muy bien. Es un modelo donde hablan de que le van a dar 3.000 millones de euros a la Comunitat Valenciana, pero eso no es cierto. Se los van a dar si los valencianos vuelven a pagar impuestos que hemos quitado", ha rematado.

Una "estafa"

Las reacciones del PSPV a las deducciones fiscales no se han hecho esperar. El síndico del PSPV en las Corts ha asegurado que Llorca carece de proyecto político y por eso echa mano de bajadas de impuestos que no solucionan ningún problema. "Es una estafa para la ciudadanía que mientras el precio del alquiler está subiendo 700, 800, 900 euros te digan que vas a tener una deducción fiscal por ir al gimnasio de 10 euros". "Es vergonzoso y es otra estafa que le digan a una mujer que le van a reducir el dentista en 10 o en 15 euros mientras ve como la sanidad pública está colapsada o que le digan a un joven que no va a recibir becas universitarias porque se la van a dar a la privada mientras le dicen que le reducen 10 euros el oculista".