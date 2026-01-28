Así está la lista de espera para operarse: caen un 55 % los pacientes en riesgo vital y se duplican los menos urgentes

Si una persona con un cáncer o una patología cardíaca necesitaba pasar por el quirófano en mayo de 2023, debía esperar una media de 61 días para ser intervenido. Ahora, dos años y medio después, solo debe hacerlo 24 días. La última actualización de las listas de espera deja una reducción de la cantidad de pacientes cuya vida está en riesgo, que deben ser operados antes de 30 días, a menos de la mitad: son ahora 1.330 y eran entonces 2.967; la caída es del 55 %. Por eso, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha mostrado "moderadamente satisfecho" porque, en su opinión, las listas de espera van de "prioridad, de calidad de vida y de pronóstico vital".

Lo cierto es que el conjunto de pacientes esperando hasta 90 días en la lista de espera de la Generalitat Valenciana -se incluyen los de prioridad 1 ya citados y los de 2- se han reducido en 4.723 hasta los 37.866 valencianos, en junio de 2023 eran 42.589; en término porcentual, la caída es de un 11,1 %. Sin embargo, el número total de personas esperando su cita es prácticamente idéntica a la del inicio de la legislatura. En junio de 2023 eran 72.701 y, ahora, la cifra es de 72.800.

Esto se explica por una razón principalmente. Disminuyen los pacientes con hasta 90 días en la lista de espera ya mencionados del 11 %; y también los que llevan entre 90 y 180 días pendientes de pasar por el quirófano, cuya caída es del 45,3 % al disminuir de 18.969 a 10.574. Pero, contrariamente, el número de valencianos que están ya más de 180 días en el listado se duplica al crecer un 118 %; en junio de 2023 eran 11.146 personas y, en la actualidad, son 24.360.

Peor que hace seis meses

De hecho, los números generales empeoran si se compara con la actualización precedente de junio de 2024. La espera media para pasar por el quirófano crece de 80 a 88 días, los pacientes con hasta 90 días en la lista crecen pírricamente un 0,2 %, los de entre 91 y 180 días caen un 25,4 % -único baremo que mejora- y los que superan esa demora crecen un 46,04 %. De hecho, los sindicatos habían alertado de que al congelar los módulos para intervenir por las tardes con la llegada del nuevo plan de productividad, los números empeorarían como así ha sido finalmente.

Ante esto, el titular de Sanidad ha explicado que no se pueden comparar los números de diciembre con los de junio porque el segundo semestre concentra "los meses de vacaciones que son julio, agosto y septiembre" y el de "diciembre con muchos festivos". "Los de junio suelen ser siempre mejores que los de diciembre", ha esgrimido, aunque él mismo ha comparado la reducción de pacientes con prioridad 1 de diciembre de 2025 con los de junio de 2023.

"Nuestro objetivo es curar y estamos satisfechos aunque huimos de la autocomplacencia -, ha defendido Gómez-. Seguimos trabajando para resolver los problemas de la sanidad valenciana", ha defendido Gómez. En este sentido, esperan mejorar los resultados con las nuevas estrategias impulsadas recientemente, como la apertura de los hospitales por la tarde de forma ordinaria, la implantación de la productividad por objetivos y sus 67 indicadores o la implantación del decreto de Atención Primaria, publicado ayer en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

Departamentos y especialidad

Lo cierto es que los días de espera para operarse varía mucho entre departamentos de salud, con solo 34 días en el Consorcio Provincial de Castelló frente a los 137 que hay que esperar el General d'Elx, los 122 en La Fe o los 119 en el de Castelló.

Por especialidades quirúrgicas, destacan los 152 días de demora de Cirugía Plástica, los 147 días de Pediatría, los 128 de Neurocirugía y los 111 de Urología, aunque la que acumula más número de pacientes es Cirugía Ortopédica con 20.643 personas. En el lado contrario, se sitúan Oftalmología con solo 55 jornadas de demora y Cirugía General con 66. En cifras absolutas de personas, Dermatología solo tiene 65 personas esperando un quirófano.