¿Qué puede lograr Ábalos con la renuncia al escaño?

José Luis Ábalos dejará de gozar de aforamiento con la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados anunciada esta mañana. ¿Qué implicaciones judiciales tiene? Significa que, si no hay revocación judicial posterior, uno de los casos en los que está investigado no sería juzgado por el órgano judicial (el Tribunal Supremo) que ha instruido la causa, ha confirmado su procesamiento por supuesta organización criminal y malversación y lo ha llevado a prisión al considerar que existe riesgo de fuga.

De esta manera, el llamado 'caso mascarillas' se quedaría en el Supremo al haberse decretado la apertura ya de juicio oral con respecto a la pieza principal. En concreto, según fuentes jurídicas, la vista oral podría no tardar. Incluso podría tener lugar en el próximo mes de abri. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro por esta causa y más de 19 años a su asesor en el pasado Koldo García.

Sin embargo, Ábalos puede conseguir que la pieza por el presunto amaño de contratos de obras en la que también está imputado su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE Santos Cerdán se traslade a la Audiencia Nacional al estar varias provincias implicadas. Con ello, el órgano que decida sobre los hechos en primera instancia será distinto al que los ha instruido. Además, le quedaría un recurso ante la sala de apelaciones de la misma Audiencia Nacional si la sentencia es condenatoria. Y posteriormente, el caso siempre podría acabar en el Tribunal Supremo.

Es decir, el paso de este caso a la Audiencia podría alargar la vida judicial del proceso. Según las fuentes jurídicas consultadas, “sin duda” convendría al exdirigente socialista valenciano que al menos una parte de las causas en las que se ve implicado se dirima en la Audiencia Nacional.