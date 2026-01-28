Mompó cesará al jefe de servicio de Cultura y convierte el MuVIM en el “museo de la diputación”

La nueva modificación de la plantilla de la Diputación de Valencia que ultima el área de Recursos Humanos plantea una reorganización integral del área de Cultura en la que se incluye la eliminación del puesto de Jefe de Servicio, que actualmente ocupa Josep Vidal, y pone el peso de la gestión en seis direcciones, cuatro de ellas ya creadas (MuVIM, Museu d’Etnologia, Museo de Prehistoria y Teatros) y dos de nueva creación: la de la Institución Alfons el Magnànim (la editorial provincial) y la de Gestión Cultural-Municipalismo. Estas seis direcciones solo tendrán jerárquicamente por encima al diputado de Cultura.

Además, la reorganización contempla también que la Ofitec, la oficina que gestiona el patrimonio artístico de la diputación, se integre en el MuVIM para que el museo exhiba permanentemente una selección de obras que en su mayoría permanecen actualmente en un almacén de Bétera. Con este cambio, adelantado en su día por Levante-EMV, el espacio pasará a denominarse MuVIM-Museu d’Art de la Diputació.

La institución provincial custodia un auténtico tesoro artístico fruto de su relación histórica con el arte valenciano. Maestros como Sorolla, Benlliure o Pinazo fueron becados en su tiempo por la diputación, con lo que dejaron parte de su obra en unos fondos que ahora mismo están infrautilizados y almacenados por la diputación. El objetivo es hacerlos visibles.

Inquietud entre la plantilla

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo ya está redactada y ha sido enviado a los sindicatos, que el lunes están convocados a la mesa de negociación. Según el informe, esta reforma de la estructura del Área de Cultural tiene como objetivo hacerla más eficiente, coherente y alineada con la política municipalista del actual gobierno que preside Vicent Mompó. Esto, sin embargo, no ha evitado críticas sindicales, especialmente de CC OO. Los cambios han provocado inquietud y malestar en un área con más de 170 puestos de trabajo. Se prevén reuniones en las próximas horas.

La reorganización del área incluye la supresión de servicios existentes, la creación de nuevos puestos directivos y una redistribución del personal para eliminar duplicidades y reforzar la asistencia cultural a los municipios de la provincia. Son varias plazas de administrativos los que se reubican a otros departamentos.

Dos grandes bloques: museos y cultura municipal

La reforma propone dividir el Área de Cultura en dos grandes bloques conceptuales. Por un lado, la Gestión Museística, que agrupará los tres museos dependientes de la Diputación: el MuVIM, el Museu Valencià d’Etnologia y el Museo de Prehistoria. Por otro, la Gestión Cultural–Municipalismo, que concentrará la programación cultural, la itinerancia y los servicios dirigidos directamente a los ayuntamientos, además de El Magnànim y Teatres.

En el ámbito museístico, el informe establece que los tres museos pasarán a contar con la misma estructura interna, integrada por secciones de Exposición y Conservación, y unidades de Difusión, Restauración y Biblioteca. Cada museo tendrá su propio director o directora, que dependerá orgánicamente del diputado del Área de Cultura, y asumirá la responsabilidad de la programación y la gestión artística.

MuVIM: ¿Solo patrimonio o exposiciones externas?

Uno de los cambios más significativos afecta al MuVIM, que pasará a denominarse MuVIM–Museu d’Art de la Diputació. La Diputación justifica esta reorientación en la necesidad de dar salida expositiva al importante patrimonio histórico-artístico mueble que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que, en gran medida, permanece almacenado. El informe considera “incomprensible” que, existiendo un espacio adecuado como el MuVIM, la institución haya tenido que recurrir a la contratación externa de exposiciones mientras su propia colección no se exhibía de forma sistemática. Las fuentes consultadas no han aclarado si el MuVIM se dedicará únicamente a la exhibición del patrimonio de la diputación o compaginará esta función con las actuales exposiciones externas.

El segundo gran bloque, el de Gestión Cultural–Municipalismo, concentrará los servicios culturales orientados a los municipios. Para este bloque también se creará un puesto de dirección que llevará la promoción cultural, itinerancia y promoción musical; la sección de Logística y Servicios Culturales, encargada entre otros ámbitos del Centro Cultural La Beneficencia; y el Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), responsable de la oferta de productos culturales externos a los ayuntamientos.

Esta nueva plaza de dirección no tendrá un coste añadido para la diputación, señalan las fuentes consultadas, ya que será la reubicación de la plaza de subdirectora del MuVIM que ocupaba Carmen Ninet hasta su reciente jubilación. A este bloque se incorporan también el Institut Alfons el Magnànim y las áreas de Juventud y Teatros, cada una con dirección propia.

Desde el equipo de gobierno apuntan a la incoherencia de que hasta ahora el jefe de servicio de Cultura solo era responsable de 38 de los más de 170 empleados de la macroárea de Cultura. Por ello, este puesto se elimina. Con todo, el funcionario podrá optar a las dos jefaturas que se crean: la jefatura de sección jurídica y la plaza de dirección de gestión cultural.

Malestar entre la plantilla

Aunque estos cambios se han trasladado personalmente a los responsables del servicio, lo cierto es que no han sido muy bien recibidos. Las relaciones con los sindicatos de la nueva dirección de Recursos Humanos, con la vicepresidenta Reme Mazzolari y la jefe de servicio María Escamilla, no pasan por su mejor momento.

Fuentes de la plantilla del área de cultura trasladan que estos cambios han sido diseñados desde Recursos Humanos, sin posibilidad de negociación. Se intentó acordar posiciones para que no fuera unilateral y que respondiera “mejor a las necesidades del área”. “El objetivo es claramente perjudicar a algunas personas que no son de la cuerda del actual equipo de gobierno, beneficiar a otras personas que sí militan donde toca y balcanizar el área para reducir su influencia y prestigio. El resto de trabajadores de Cultura somos daños colaterales”, lamentan en una nota interna a la que ha tenido acceso este diario.

Cambios en la RPT en diversas áreas

Además del área de Cultura, esta modificación en profundidad de la relación de puestos de trabajo va a afectar a otros servicios, como Bienestar Social, Memoria Histórica, IVAF, la escuela de Requena, Proyectos Europeos, Protección de Datos, Informática o Imprenta.

Los sindicatos se reunirán el próximo lunes con Recursos Humanos, y se prevé que los cambios puedan formalizarse en el pleno del mes de febrero. Las fuentes consultadas trasladan el malestar por ser convocados con poco tiempo y escaso margen para negociar. También han mostrado su descontento por movimientos como el de Vicent Mompó esta semana, cuando ha propuesto a la Generalitat devolver la gestión de activos como el Hospital General o centros educativos que afectan a la plantilla sino consultar ni informar a los representantes. La diputación considera que se trata de competencias impropias y que no tiene sentido que la institución gestione centros sanitarios, educativos o de salud mental.

Estilo “trumpista”

Uno de los sindicatos que más crítico se ha mostrado con este último movimiento es Comisiones Obreras, que este martes puso en circulación una nota bajo el título: “El estilo Trump triunfa también en la Diputación de Valencia”. Para el sindicato, “la reforma [de la plantilla] se está llevando a cabo con un gran secretismo y el área de Cultura es el campo de pruebas”. “Se está hablando de quitar dedicaciones (complementos específicos) y jefaturas. De vaciar de contenido el puesto de trabajo de determinadas personas para darle esas funciones a otras afines al régimen”, señalan.

Noticias relacionadas

El comunicado denuncia que además desde que entraron las nuevas responsables del servicio de Recursos Humanos, las formas autoritarias y poco o nada dialogantes son la única ley”. Señalan que “hasta ahora ninguno se había atrevido a despedir a personal interino, sin motivo ni justificación”, y “sin haber recibido ninguna notificación por parte de la empresa”.