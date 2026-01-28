Tiempo en Valencia
La nieve llega a Valencia y afecta a varias carreteras
El Rincón de Ademuz es la comarca más afectada por su proximidad a Teruel, con incidencias en Sinarcas y Ademuz en la N-330
La nieve cuaja en los arcenes y puede haber dificultades para la circulación.
La superborrasca Kristin deja este miércoles precipitaciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana, pero en forma de nieve ha afectado al Rincón de Ademuz en la N-330 (con incidencias en Sinarcas y Ademuz).
Emergencias de la Generalitat indica que entre los kilómetros 239 y 261 de la N-330, y del 525,2 al 541,2 de la N-420 la nieve cuaja en los arcenes y puede haber dificultades para la circulación.
El Centro de Coordinación de Emergencias ya ha establecido la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en las comarca de Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Alto Palancia, Alto Mijares y l'Alcalaten, en Castellón y en el Rincón de Ademuz, en Valencia.
Aviso amarillo por nieve
En el interior norte de Valencia, en el Rincón de Ademuz y zonas inferiores a 900 metros, el aviso amarillo por nieve está vigente hasta las 16 horas, con acumulaciones unos dos centímetros, una situación que ya observada en el Rincón de Ademuz.
En las zonas altas del interior de Castellón también se están registrando nieve en puntos elevados del interior como, por ejemplo, área de Vilafranca y Els Ports, y ya se han movilizado equipos de limpieza en carreteras.
A partir de jueves, la tendencia en el interior (incluido Ademuz) es que suban las temperaturas, pero sin abandonar la lluvia, con lo que el riesgo de nieve baja fuera de cumbres. En la costa, la previsión es de lluvia/viento y temperaturas relativamente suaves, por lo que no se espera nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Carreteras afectadas
Según informa la Dirección General de Tráfico, la N-330 en Sinarcas y en Ademuz están afectadas por la nieve. En el caso de vías autonómicas presentan nieve tramos de la CV-15 (Port de Ares-Vilafranca), la CV-170 (Vistabella) y la CV-190 (Llucena-Castillo de Villamalefa), todas ellas en la provincia de Castellón, y en las dos últimas la circulación está condicionada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
- Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
- Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
- Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos
- Nieve, frío y viento en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa el aviso amarillo para este fin de semana
- Los ‘padres’ de la identidad de la Generalitat suspenden el nuevo azul corporativo: “Los símbolos pertenecen al pueblo, no a sus administradores”