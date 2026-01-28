La nieve llega a Valencia y afecta a varias carreteras

La superborrasca Kristin deja este miércoles precipitaciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana, pero en forma de nieve ha afectado al Rincón de Ademuz en la N-330 (con incidencias en Sinarcas y Ademuz).

Emergencias de la Generalitat indica que entre los kilómetros 239 y 261 de la N-330, y del 525,2 al 541,2 de la N-420 la nieve cuaja en los arcenes y puede haber dificultades para la circulación.

El Centro de Coordinación de Emergencias ya ha establecido la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en las comarca de Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Alto Palancia, Alto Mijares y l'Alcalaten, en Castellón y en el Rincón de Ademuz, en Valencia.

Aviso amarillo por nieve

En el interior norte de Valencia, en el Rincón de Ademuz y zonas inferiores a 900 metros, el aviso amarillo por nieve está vigente hasta las 16 horas, con acumulaciones unos dos centímetros, una situación que ya observada en el Rincón de Ademuz.

En las zonas altas del interior de Castellón también se están registrando nieve en puntos elevados del interior como, por ejemplo, área de Vilafranca y Els Ports, y ya se han movilizado equipos de limpieza en carreteras.

A partir de jueves, la tendencia en el interior (incluido Ademuz) es que suban las temperaturas, pero sin abandonar la lluvia, con lo que el riesgo de nieve baja fuera de cumbres. En la costa, la previsión es de lluvia/viento y temperaturas relativamente suaves, por lo que no se espera nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Carreteras afectadas

Según informa la Dirección General de Tráfico, la N-330 en Sinarcas y en Ademuz están afectadas por la nieve. En el caso de vías autonómicas presentan nieve tramos de la CV-15 (Port de Ares-Vilafranca), la CV-170 (Vistabella) y la CV-190 (Llucena-Castillo de Villamalefa), todas ellas en la provincia de Castellón, y en las dos últimas la circulación está condicionada.