Ribó y Rufián, unidos por la casualidad
Con Gabriel Rufián agitando en València la coctelera de la izquierda plurinacional en busca de una candidatura única en las generales y con apelaciones directas a Compromís, cualquier gesto se puede interpretar como un guiño.
Por ejemplo, que el exalcalde de València Joan Ribó se presente en la Societat Coral El Micalet, el lugar escogido por ERC para la primera parada del 'tour' de Rufián y Oriol Junqueras, a la misma hora que estaba prevista la charla de los dirigentes republicanos.
Sin embargo, y en contra del dicho popular, las casualidades parece que sí que existen en política. Al menos con aquellos que ya la observan principalmente desde la barrera, como es el caso de Ribó. El exalcalde, sorprendido ante la presencia de medios de comunicación, ha aclarado que ha acudido al Micalet a acompañar a su nieta a una clase de instrumento y que no tenía ni idea del acto programado. De hecho, se ha ido de inmediato y no ha llegado a cruzarse con Rufián y Junqueras.
