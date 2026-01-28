Rufián apremia a Compromís a negociar una candidatura plurinacional para las generales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el presidente del partido independentista catalán, Oriol Junqueras, han desembarcado este miércoles en València para defender y explicar el nuevo sistema de financiación pactado entre su formación y el Gobierno de España y que, de aprobarse en el Congreso, supondría un incremento de casi 3.700 millones para la Comunitat Valenciana.

Más allá de la defensa cerrada del nuevo modelo de reparto de ingresos entre las autonomías, el encuentro que ha tenido lugar en la Societat Coral El Micalet había generado expectación por sus posibles implicaciones políticas, ya que llega en medio del mar de dudas que inunda la hoja de ruta de la izquierda plurinacional, especialmente a nivel estatal y en pleno ciclo electoral autonómico.

Aunque Compromís se ha apartado de momento de esa operación nacional para “superar Sumar”, en la que el propio Rufián ha asumido un rol protagonista, su presencia en tierras valencianas en este momento supone volver a agitar el cóctel en ese espacio a la izquierda del PSOE.

Y más con declaraciones como las que ha dejado este miércoles el republicano, quien además de insistir en la necesidad de articular ese proyecto común entre las formaciones plurinacionales --"sería interesante", ha dicho-- ha instado a las cúpulas de estos partidos, incluido Compromís, a romper el hielo y comenzar a negociar para aterrizar esa candidatura única. El catalán ha remado en ese sentido al indicar que a ambas formaciones les unen más cosas de las que les separan.

"Es el momento de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra", ha dicho tras una larga reflexión tras ser preguntado sobre si, más allá de sus deseos, se está trabajando sobre esa alianza.

Rufián, crítico con Sumar, ha sido tajante sobre las opciones opciones de la izquierda si concurre por separado frente a PP y Vox: "La suma no da". En ese sentido, ha destacado que para superar esa plataforma impulsada por Yolanda Díaz en 2023 hay, "por primera vez", una "oportunidad" de configurar ese espacio desde fuera de Madrid y hacerlo "desde las naciones sin Estado".

El parlamentario ha destacado que esas formaciones, entre las que incluye a Compromís, pese a "estar llamadas a representar supuestamente a nuestros países", en referencia a las autonomías desde las que concurren, "hemos defendido también a los de fuera". Una visión más amplia que ha reforzado al indicar que él quiere "lo mismo para una persona de Hospitalet que de Jaén".

La urgencia de esa candidatura única, según Rufián, es especialmente acuciante en el contexto actual, "porque lo que viene no es la alternancia política de siempre. Lo que viene son ilegalizaciones de formaciones como la mía, encarcelamientos, políticas ultrareaccionarias, antisociales y mucho sufrimiento".

Rufián también ha lanzado guiños a la exvicepresidenta y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, con quien ya ha dejado pruebas de su sintonía al menos política en redes sociales, apoyando su regreso a la primera línea política. Y este miércoles ha incidido en ese sentido, defendiendo que "ha de volver" y deshaciéndose en elogios hacia su figura.

"Ha sido una extraordinaria política, líder de una izquierda que trascendió sus siglas y que trascendió al País Valencià. Inspiró a muchos --entre los que se incluye-- con su valentía, enfrentándose al régimen y la mafia del PP". Ha reconocido algunos contactos con Oltra, si bien los ha reducido al plano personal tras un "proceso durísimo". "Está bien, recuperándose y ojalá vuelva", ha añadido.

Junqueras, más comedido en sus palabras, ha señalado que ERC hará "todo lo que esté a nuestro alcance" para lograr esa unidad y "aportar esperanza". Ha recordado de hecho que ya se articuló una confluencia plurinacional en las elecciones europeas, pero remarcando que a diferencia de las generales, estas se celebran bajo circunscripción única, lo que da "más sentido" a ese tipo de alianzas.

El presidente de ERC se ha explayado más a la hora de explicar el nuevo modelo de financiación, poniendo énfasis en el maltrato sufrido por la C. Valenciana bajo los anteriores sistemas y remarcado que sería "quien más ganaría per cápita" con la reforma. Una reforma que, ha destacado, se ha pactado entre su partido y el Gobierno pero que "beneficia a todos".

En ese sentido, ha admitido que hubiera sido "mejor" negociarlo entre todos los territorios, peroque nadie ha querido "ni intentarlo" en los 12 años que lleva caducado el actual modelo. "La tragedia es que no lo han intentado ni PP, ni PSOE, ni ninguna otra formación ni gobierno autonómico. Nadie", ha explicado antes de destacar que ERC "ha asumido la labor que nadie estaba dispuesta asumir y a la que nadie se atrevía".

En esa línea, ha Junqueras ha cerrado su intervención con una pregunta hacia los presidentes autonómicos del PP, como Juanfran Pérez Llorca: "¿Los valencianos estarán mejor con 3.700 millones más o con 3.700 millones menos? ¿Y los votantes del PP? Si pensaran en los votantes, deberían apoyarlo. Si no, es que no piensan en el bienestar de sus votantes ni de la ciudadanía".