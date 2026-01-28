Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimos días para apuntarse a los XIII Premios Talento Joven y ganar 4.000 euros

La votación popular tendrá lugar entre el 30 de enero, cuando cierran las inscripciones, y el 2 de febrero hasta las 23:59, cuando el público podrá mandar a su «talento joven» preferido directo a la final

Galardonados de la XII edición, en 2025

Galardonados de la XII edición, en 2025 / Fernando Bustamante

Mapi Casabán

Mapi Casabán

València
Cintillo XIII Premios Talento Joven

Cintillo XIII Premios Talento Joven / ED

Si tienes una idea y quieres llevarla a cabo pero no tienes los recursos necesarios, todavía estás a tiempo de apuntarte a los XIII Premio Talento Joven y ganar 4.000 euros.

Cada vez queda menos para la gala de estos galardones, impulsados por Levante-EMV y CaixaBank. Estos premios tienen como objetivo apoyar el desarrollo profesional de la juventud valenciana, premiando con 4.000 euros a cinco proyectos de distintas categorías: Ciencia, Deporte, Empresa, Cultura y Acción Social.

👉 Inscríbete aquí

Estas candidaturas podrán ser inscritas de forma personal o siendo propuestas por un tercero, particular, grupo de personas, institución o administración.

A tiempo de apuntarse

Se pueden presentar todos los jóvenes valencianos y valencianas, así como residentes en la Comunitat Valenciana que tengan entre 18 y 35 años de edad y tengan una idea que quieran llevar a cabo con ilusión y esfuerzo.

Para la inscripción solo hay que aportar los datos personales de la persona interesada, rellenar un pequeño formulario y un currículum. También se puede complementar la inscripción con documentación y contenido multimedia. En caso de optar a la categoría Empresa hay que aportar el CIF o NIF en caso de ser autónomo, así como los certificados de pago en la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Las inscripciones todavía están abiertas; cierran el próximo 30 de enero, cuando se procederá a la apertura del periodo de votación popular, es decir, cualquier persona podrá votar de manera gratuita por su candidatura favorita a través de la página web de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana. Los «talento joven» más votados por el público en cada una de sus categorías del certamen accederán directamente a la final.

La entrega de premios se celebrará en CaixaForum

La entrega de premios se celebrará en CaixaForum / Germán Caballero

A las y los designados por el público, se sumarán tres elegidos en cada categoría por el jurado profesional de los premios, conformado por Levante-EMV y CaixaBank con voces destacadas y expertas en las grandes áreas que reconocen los galardones, que se reunirá para deliberar entre el 3 y el 7 de febrero.

Así se conformará un elenco de 20 propuestas que competirán por alzarse con el galardón de la XIII edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana. El nombre de los ganadores o ganadoras se dará a conocer en la ceremonia de entrega de los reconocimientos a finales del mes de febrero en CaixaForum València. Cada categoría está premiada con 4.000 euros en forma de beca y una estatuilla conmemorativa.

