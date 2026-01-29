La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia

Tras el paso de la borrasca Kristin, el tiempo en Valencia vuelve a una relativa calma aunque será por poco tiempo, tal y como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ya ha activado avisos rojos para los próximos días en la península ibérica.

El paso de nuevos frentes llegados desde el Atlántico seguirá complicando el tiempo en toda España, especialmente en la zona occidental. No obstante, la inestabilidad también alcanzará la Comunitat Valenciana, donde los avisos meteorológicos de la Aemet seguirán multiplicándose en jornadas venideras.

La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso rojo (peligro extraordinario) el viernes 30 y el sábado 31 de enero en la costa de Galicia debido a un temporal marítimo que puede golpear el litoral con olas de hasta 9 metros, mientras que en el resto del territorio peninsular el problema será el viento de poniente. De hecho, buena parte del área central de España y el sureste estará el viernes y el sábado en aviso amarillo por fuertes rachas de entre 70 km/h y más de 90 km/h en los casos más graves.

Avisos de la Aemet para el viernes 30 de enero en España. / Aemet

Cuándo soplará más el viento en Valencia

En Valencia, el aviso amarillo estará vigente el viernes 30 en toda la provincia, aunque las mayores rachas (de 80 km/h) se esperan en el interior; en la costa, la alerta señala vientos de hasta 70 km/h. Lo peor del vendaval llegará en el litoral durante la noche y madrugada y hasta primera hora de la mañana para, después, calmarse brevemente y volver a coger velocidad a partir de las tres de la tarde. En el interior, el aviso amarillo permanecerá activo toda la jornada.

El sábado 31 de enero será de nuevo un día ventoso, más que el anterior, en toda la provincia. El territorio al completo estará bajo aviso amarillo por rachas de poniente de 80 km/h. A partir de las seis de la tarde, la situación se irá calmando.

Este fuerte viento provocará también temporal marítimo, por lo que se activará el aviso amarillo en la costa de Valencia hasta las tres de la tarde, según advierte la Aemet.

El poniente será, de hecho, el fenómeno meterológico más destacado de los próximos días en la Comunitat Valenciana: "Rachas muy fuertes de viento del oeste" que se darán "especialmente a primeras y últimas horas".

La lluvia también llegará a Valencia

Además de las fuertes rachas, la lluvia, o al menos la amenaza de precipitaciones, no se disipará. El viernes 30 de enero amanecerá de nuevo nuboso y habrá "probables llluvias débiles en el interior norte a últimas horas, sin descartar que se extiendan al resto del interior y litoral norte de forma aislada", dice la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas máximas descenderán.

Respecto al sábado 31 de enero, la previsión del tiempo en Valencia elaborada por la Aemet anuncia cielos "poco nubosos" en lo que se espera que sea, con diferencia, la jornada más soleada de la semana y de los días venideros. El termómetro continuará a la baja, aunque no demasiado, y preparará el terreno para nuevas lluvias a partir del domingo, primer día de febrero.