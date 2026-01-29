Baldoví enfría la candidatura de izquierdas para las generales que agita Rufián

Compromís ha tardado sólo unas pocas horas en enfriar la propuesta lanzada ayer por Gabriel Rufián, quien en una visita a València instó a las direcciones de los partidos plurinacionales a sentarse a negociar una candidatura única para las próximas elecciones generales, alertando de que concurrir por separado pondría en bandeja el triunfo del bloque de la derecha.

El síndic valencianista en las Corts, Joan Baldoví, no ha cerrado de lleno la puerta, pero ha señalado que su coalición tiene "estricta obediencia valenciana". "Nosotros siempre hemos dicho que somos un partido de estricta obediencia valenciana. Nosotros las decisiones las tomamos aquí, no dejamos que las decisiones se tomen ni en Madrid, ni en Barcelona. Las tomamos aquí", ha recalcado un día después de que Rufián reiterara esa idea de crear una lista electoral que represente a "las naciones sin estado".

En todo caso, Baldoví ha indicado que su formación está "abierta a hablar de todo" con otros partidos, incluida esa posibilidad. Baldoví ha asegurado que en la coalición valencianista, que según él es "un proyecto en crecimiento", están "abiertos a hablar de todo", pero ha remarcado que "cuando haya cosas de las que hablar". "Ahora por ahora, no hay nada encima de la mesa", ha subrayado.

En cualquier caso, ha recordado que conoce personalmente a Rufián, ya que coincidieron en el Congreso durante su etapa como portavoz de Compromís en la Cámara Baja, y le parece "un excelente diputado".

Noticias relacionadas

En su comparecencia de este miércoles en València junto al presidente de ERC, Oriol Junqueras, Rufián defendió que "sería interesante" trabajar en una confluencia que no esté creada "desde los despachos de Madrid", sino "desde las naciones sin estado" para beneficiar a todos los ciudadanos a los que representan sean del territorio que sean. "Es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra", dijo sin concretar si hay negociaciones o una propuesta concreta.