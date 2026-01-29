Sanidad espera abrir la mitad de los 19 centros de Urgencias 24 h a lo largo de 2026

Casi la mitad de los Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU 24H) abrirán a lo largo de 2026 para atender las urgencias de baja y media complejidad, las que normalmente se tratarían en Atención Primaria. Con este objetivo trabaja la Conselleria de Sanidad que espera habilitar "entre ocho y nueve de estos centros" durante este año, como así explicó este miércoles el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, al ser preguntado por los medios de comunicación antes de reunirse con los gerentes de las ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) para explicarles la implantación del nuevo decreto de Atención Primaria, así como les ha dado la enhorabuena por la evolución de las listas de espera.

Este nuevo servicio es una de las medidas estrellas de la Generalitat Valenciana para la parte final de la legislatura; la presentó el president Juanfran Pérez Llorca en su discurso de investidura. Se trata de crear nuevos puntos de Urgencias de Atención Primaria en todos los municipios con más de 50.000 habitantes con el objetivo de mejorar la asistencia y, simultáneamente, reducir la presión asistencial en los hospitales. Hace unas semanas, como adelantó Levante-EMV, se supo que el número inicial de centros planteados son 19, una cifra que Sanidad ya ha confirmado.

En principio, la puesta en marcha de los siete primeros no se atisba difícil porque la orden que regula los CAU 24H establece que los Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) se convertirán automáticamente en CAU 24H. Son siete: cuatro en València, situados en la avenida del Cid, en la Font de Sant Lluís, en Campanar en l'Alguer; dos en Alicante, los de Aaiun y Alicante Sur; y uno en Altabaix, en Elche.

A la búsqueda de ubicación

Los 12 puntos restantes deberán buscar ubicación y en ese punto están los responsables de Dirección General de Atención Primaria, que están visitando las instalaciones de titularidad autonómica en Castelló de la Plana, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda y Vila-real. "Necesitamos locales adecuados para instalar tecnología radiológica digitalizada y con inteligencia artificial, así como espacio para analíticas", explicaba Gómez. El objetivo es que el "paciente se vaya de allí diagnosticado sin tener que visitar el hospital".

Según el titular de Sanidad, el objetivo es "avanzar con cautela, sin apresurarnos" para poner en marcha una "medida que va a beneficiar extraordinariamente la atención urgente a la ciudadanía". Además, el personal médico, según Gómez, también saldrá beneficiado porque serán los facultativos de los CAU 24 H los que atiendan los casos del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

¿Y el personal?

Una de las principales dudas de los sindicatos es la relacionada con el personal porque, en principio, la orden no contempla la creación de nuevas plazas, sino que estos puntos de Urgencias recurrirán al personal facultativo de los servicios de Urgencias de los hospitales y de los ambulatorios. Es decir, se aumentan las horas de atención sin contratar la plantilla. Lo primero sería lo ideal, pero supondría incrementar el capítulo de personal de la Conselleria y, lo más complejo, encontrar facultativos porque hay un déficit de médicos. Según la última información oficial, la sanidad pública valenciana acumula 600 plazas vacantes y a nadie se le escapa que las bolsas de médicos de Medicina Familiar y Comunitaria suelen estar vacías.

Noticias relacionadas

El conseller resta importancia a este punto porque el objetivo debe ser "la eficacia y la eficiencia". "El planteamiento básico no debe contemplar siempre aumentar los servicios con más personal y dinero -, esgrimía-, sino reorganizar los recursos humanos y organizativos".