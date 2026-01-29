Diana Morant sobre la alcaldesa de Llaurí: "Cumple los requisitos" para sustituir a Ábalos

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha expresado su "satisfacción" por la decisión de José Luis Ábalos de entregar finalmente su acta de diputado en el Congreso y se ha pronunciado sobre su sustituta, la alcaldesa de Llaurí, Ana María González Herdaro. Morant se ha limitado a señalar que"cumple todos los requisitos" para ocupar el escaño que deja libre el ministro. Lo ha dicho este jueves en la visita a Chiva, una de las poblaciones afectadas por la dana, a preguntas de los medios sobre la renuncia de Ábalos y el hecho de que la primera edil de Llaurí, afín al sector crítico con la candidata socialista a la Generalitat liderado por Carlos Fernández Bielsa, secretario general del PSPV de Valencia, ocupe el puesto el exministro en el Congreso.

Preguntada por la condena a Ana MAría González a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del carné en 2021 por conducir ebria, Morant ha señalado que "hay que explicar a la ciudadanía cuáles son los mecanismos que hay para precisamente sustituir a un diputado que deja el acta". "La ley lo que marca es que corre la lista y, por tanto, la siguiente persona de la lista es la que en este caso está llamada a coger ese acta". "La compañera alcaldesa de Llaurí cumple todos los requisitos para ser diputada en el Congreso de los Diputados y por tanto yo no tengo nada más que decir a ese respecto", ha zanjado la ministra que ha evitado así pronunciarse en relación a la posibilidad de que la oposición en el Congreso aproveche la condena de hace cinco años de Ana María González, que ya ha manifestado su voluntad de asumir el acta de Ábalos, para arremeter contra el PSOE.

Para la secretaria general de los socialistas valencianos, que Ábalos deje su lugar en la cámara baja es "un motivo de alegría y de satisfacción". "Como secretaria general del PSPV le había exigido el acta al señor Ábalos porque pertenece al votante socialista de la Comunitat Valenciana. Es un escaño que se sacó en el Congreso de los Diputados y que pertenece a los votantes", ha remarcado.

"Es verdad --ha reconocido-- que la ley dice que el acta de diputado es personal e intransferible y en ese caso el señor Ábalos estaba, si me permiten, apropiándose de ese acta y agarrándose a ella. Pero lo cierto es que es una gran noticia para nosotros que hemos celebrado y entrará, como dice la ley, la compañera siguiente que estaba en la lista". De esta forma, ha insistido, "volverá ese voto al grupo socialista en el Congreso y sumará, junto con el resto de diputados, socialistas en las políticas de progreso que siempre defendemos los socialistas allá donde estamos".

Ábalos se jubila para pagarse el abogado

El exministro y exdiputado del PSOE José Luis Ábalos ha salido al paso este jueves de las especulaciones surgidas como consecuencia de su renuncia al acta de diputado -- que permiten al PSOE recuperar un voto para su grupo en el Congreso-- asegurando que ha actuado para poder retirarse y cobrar la jubilación, ya que no le "ha quedado otra" si quiere poder "mantener los compromisos" con su familia y afrontar su defensa en el caso Koldo.

Noticias relacionadas

Con respecto a la compensación que le correspondería como ex parlamentario, se está a la espera de que los letrados del Congreso elaboren un informe al respecto, al tratarse de una situación sin precedentes por haber sido procesado e ingresado en prisión preventiva siendo aún diputado en Cortes, razón por la que fue suspendido. Informan Cristina Gallardo y Miguel Ángel Rodríguez.