Sanidad
Satse, CCOO, UGT y CSIF resaltan en València las "100 mejoras" del nuevo Estatuto Marco
Los sindicatos destacan las limitaciones de las guardias -cinco máximo al mes y de 17 horas-, la jornada de 35 horas y la mejora de las condiciones de todos los profesionales sanitarios
"A los médicos los representamos todos, no solo CESM", defiende los cuatro que insisten en que la "mayoría de las reclamaciones de los médicos" forman parte d ela norma
El nuevo Estatuto Marco sanitario, consensuado por los sindicatos y el Ministerio de Sanidad, contiene 100 mejoras para el personal de la sanidad pública y, por eso, los cuatro sindicatos mayoritarios -Satse, CCOO, UGT y CSIF- consideran que es un "buen texto para todos y todas las profesionales" y que "mejora las condiciones laborales de un millón de profesionales". Así lo han reivindicado este jueves en València, donde han celebrado una charla informativa con sus afiliados, en la que han participado sus líderes nacionales: Laura Villaseñor, presidenta de Satse; Lucía García, responsable sindical de CCOO; Begoña Ballell de UGT; y Fernando Hontangas, presidente sanitario de CSIF.
Entre los principales beneficios de una norma, que actualiza un texto con una vigencia de más de 20 años, destacan una nueva clasificación profesional, con el correspondiente reconocimiento retributivo; la jubilación parcial o anticipada, así como mejoras en la jornada laboral. Entre ellas, está la estipulación de una jornada semanal de 35 horas -la tienen la mayoría de comunidades autónomas; la Comunitat Valenciana no, pese a las promesas del conseller Marciano Gómez- o el cambio de las guardias, que pasan a ser de 17 horas, que contarán con descanso obligatorio antes y después de la misma y sin deber horas a la Administración, y solo se podrán trabajar cinco al mes. "Estas son las principales, pero hay muchas otras en cuanto a estabilidad, movilidad voluntaria, conciliación, agresiones...", ha defendido Villaseñor.
¿Y los médicos?
La negociación del Estatuto Marco ha provocado un choque entre la ministra Mónica García y el personal facultativo, al menos el representado por CESM que, en la Comunitat Valenciana, cuenta con el respaldo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV). La autonomía ya ha vivido cuatro huelgas médicas desde junio y se ha convocado una indefinida a partir del mes de febrero; el paro será de una semana mensual. El colectivo reivindica contar con un estatuto propio y tener una negociación propia con García, separada del resto de categorías profesionales.
"A los médicos los representamos todos porque tenemos muchos afiliados", defendía García; una opinión a la que se sumaba Ballell: "La jornada de guardias la realizan también los médicos; las mejoras de este estatuto también son para ellos". Por su parte, Hontagas ha resaltado que "todas las reivindicaciones de los médicos durante estos tres años, están incluidas dentro del texto" y, por eso, pide al personal facultativo, está o no afiliado a CESM, escuchar las propuestas porque se ha negociado "con la máxima honestidad" para incluir, también, sus demandas. "Lo hemos conseguido en un porcentaje altísimo", ha añadido.
Aún así, son conscientes de que el texto no es idóneo, ni perfecto; les tocará seguir batallando y negociando en el futuro. Sin embargo, consideran que el texto, como insistía Villaseñor incorpora "demandas que para nosotros eran fundamentales".
Beneficios al ciudadano
Los cuatro sindicatos defiende el beneficio para los profesionales, pero que redundará también en los pacientes. "Un trabajador bien tratado, siempre estará motivado a trabajar mejor -, apuntaba el de CSIF-. Si hay más médicos y enfermeros, si retenemos el talento, podremos atender mejor y, por ejemplo, reducir las listas de espera".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
- Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
- Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
- Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos