Satse, CCOO, UGT y CSIF resaltan en València las "100 mejoras" del nuevo Estatuto Marco

El nuevo Estatuto Marco sanitario, consensuado por los sindicatos y el Ministerio de Sanidad, contiene 100 mejoras para el personal de la sanidad pública y, por eso, los cuatro sindicatos mayoritarios -Satse, CCOO, UGT y CSIF- consideran que es un "buen texto para todos y todas las profesionales" y que "mejora las condiciones laborales de un millón de profesionales". Así lo han reivindicado este jueves en València, donde han celebrado una charla informativa con sus afiliados, en la que han participado sus líderes nacionales: Laura Villaseñor, presidenta de Satse; Lucía García, responsable sindical de CCOO; Begoña Ballell de UGT; y Fernando Hontangas, presidente sanitario de CSIF.

Entre los principales beneficios de una norma, que actualiza un texto con una vigencia de más de 20 años, destacan una nueva clasificación profesional, con el correspondiente reconocimiento retributivo; la jubilación parcial o anticipada, así como mejoras en la jornada laboral. Entre ellas, está la estipulación de una jornada semanal de 35 horas -la tienen la mayoría de comunidades autónomas; la Comunitat Valenciana no, pese a las promesas del conseller Marciano Gómez- o el cambio de las guardias, que pasan a ser de 17 horas, que contarán con descanso obligatorio antes y después de la misma y sin deber horas a la Administración, y solo se podrán trabajar cinco al mes. "Estas son las principales, pero hay muchas otras en cuanto a estabilidad, movilidad voluntaria, conciliación, agresiones...", ha defendido Villaseñor.

Reunión informativo sobre el Estatuto Marco en La Fe organizada por Satse, CCOO, UGT y CSIF. / L-EMV

¿Y los médicos?

La negociación del Estatuto Marco ha provocado un choque entre la ministra Mónica García y el personal facultativo, al menos el representado por CESM que, en la Comunitat Valenciana, cuenta con el respaldo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV). La autonomía ya ha vivido cuatro huelgas médicas desde junio y se ha convocado una indefinida a partir del mes de febrero; el paro será de una semana mensual. El colectivo reivindica contar con un estatuto propio y tener una negociación propia con García, separada del resto de categorías profesionales.

Médicos en huelga frente al hospital Clínico de València en el tercer día del paro / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

"A los médicos los representamos todos porque tenemos muchos afiliados", defendía García; una opinión a la que se sumaba Ballell: "La jornada de guardias la realizan también los médicos; las mejoras de este estatuto también son para ellos". Por su parte, Hontagas ha resaltado que "todas las reivindicaciones de los médicos durante estos tres años, están incluidas dentro del texto" y, por eso, pide al personal facultativo, está o no afiliado a CESM, escuchar las propuestas porque se ha negociado "con la máxima honestidad" para incluir, también, sus demandas. "Lo hemos conseguido en un porcentaje altísimo", ha añadido.

Aún así, son conscientes de que el texto no es idóneo, ni perfecto; les tocará seguir batallando y negociando en el futuro. Sin embargo, consideran que el texto, como insistía Villaseñor incorpora "demandas que para nosotros eran fundamentales".

Beneficios al ciudadano

Los cuatro sindicatos defiende el beneficio para los profesionales, pero que redundará también en los pacientes. "Un trabajador bien tratado, siempre estará motivado a trabajar mejor -, apuntaba el de CSIF-. Si hay más médicos y enfermeros, si retenemos el talento, podremos atender mejor y, por ejemplo, reducir las listas de espera".