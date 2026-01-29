Los estragos de la borrasca Kristin: las fuertes rachas de viento arrancan la catenaria del metro entre Picassent y Castelló

La circulación de la línea L1 Picassent–Castelló de Metrovalencia quedó interrumpida a las cuatro y media de este miércoles después de que la furia de la superborrasca Kristin y las fuertes rachas de viento derivadas provocaran que se descolgase la catenaria de la línea, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio por motivos de seguridad mientras se trabajaba en la incidencia.

La incidencia en la catenaria de esta línea de Metrovalencia fue solo una de las numerosas afecciones que se multiplicaron a lo largo de la Comunitat Valenciana a consecuencia del temporal. Las fuertes rachas de viento fueron acompañadas de lluvia por muchos puntos de la Comunitat Valenciana, pero también de nevadas, sobre todo en Castellón y el Rincón de Ademuz. Carreteras afectadas e incidencias en los municipios de la Comunitat centran la cara visible de los estragos de este episodio.

Vendaval: árboles caídos y localidades sin conducción de agua

La Marina también sufrió los estragos del viento, que ha tronchado palmeras y árboles en localidades como Xàbia. En los bosques, donde hay muchos pinos secos y muertos, se produjo un efecto dominó. El vendaval derribaba un árbol y éste, al caer, se llevaba por delante otros. En esta comarca, la racha más intensa se registró en el Tossal Gros y llegó a los 114 km/h, según datos de Meteoxàbia y Avamet. En Altea, la caída de un árbol hirió a una mujer, según indicaron desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

La caída masiva de árboles por el viento también dejó grandes daños y cortó numerosas vías en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. Las fuertes rachas de viento de más de 100 km/h que se registraron a primera hora de la tarde como consecuencia de Kristin causaron numerosos estragos. En Anna, por ejemplo, se produjo una grave rotura en la conducción general que dejará a la población sin agua hasta este jueves a mediodía, mientras que en Albaida se precipitaron dos grandes palmeras en la céntrica zona de la Fira. La relación de daños provocados por el temporal en Xàtiva también fue abundante. Desde el ayuntamiento indicaron que se vivieron momentos complicados, con rachas de viento que superaron los 118 kilómetros por hora.

También en La Ribera las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Kristin, que en el observatorio de la red de Avamet ubicado en Sumacàrcer alcanrzaron los 117 km/h -el máximo hasta ahora en la Ribera - provocaron la caída de árboles, ramas, tejas, cornisas o placas solares en algunos puntos de algunas de las localidades de la comarca. También en las carreteras: el viento incluso volcó algún camión en la autovía entre Alberic y el Puerto de Cárcer. Los ayuntamientos de la Ribera cerraron parques y jardines y otras instalaciones públicas y aconsejaron a la población que extremasen las medidas de seguridad.

Nevada con incidencias en el Rincón de Ademuz y Castellón

A primera hora de la tarde de este miércoles, la superborrasca Kristin ya había dejado precipitaciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana. No solo lluvia: en forma de nieve afectó al Rincón de Ademuz en la N-330, y dejó incidencias en Sinarcas y Ademuz.

Nieve en Aras de los Olmos / Avamet

En las zonas altas del interior de Castellón también se registró nieve en puntos elevados del interior como el área de Vilafranca y Els Ports, y se tuvieron que movilizar equipos de limpieza en carreteras.

De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias estableció la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en las comarca de Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Alto Palancia, Alto Mijares y l'Alcalaten, en Castellón y en el Rincón de Ademuz, en Valencia.

De borrasca a superborrasca

El portal meteorológico Meteored ya avisó de la metamorfosis de la borrasca Joseph a superborrasca "gracias al efecto Fujiwhara", es decir, al contacto entre dos centros de bajas presiones, que se esperaba que recrudeciera aún más la adversidad del tiempo.

En concreto, el centro de la borrasca Joseph acoge otra borrasca denominada Chandra. En las próximas horas, el acercamiento entre ambas va a producir que una gire en torno a la otra y que se influyan mutuamente, tanto en su intensidad como en su trayectoria, hasta el punto de formar una superborrasca que ha sido bautizada como Kristin.

Noticias relacionadas

La Aemet activó los avisos amarillos y naranja por viento de poniente en toda la provincia este miércoles. En el interior sur, esta alerta implicaba peligro importante, por eso era nivel naranja. Además, también hay aviso naranja en todo el litoral de Valencia por un temporal marítimo que puede ocasionar daños en la costa, con olas de entre dos y tres metros. A estos avisos se suma una alerta por nevadas en la zona de Rincón de Ademuz.