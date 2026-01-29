España conversa desde la polarización, según el Estudio de Tendencias Informativas de Prensa Ibérica

Esta mañana se ha presentado el Estudio de Tendencias Informativas 2025, elaborado por Prensa Ibérica y LLYC, un informe que radiografía un año de consumo informativo y conversación social para identificar qué temas concentran la atención pública y cómo se articulan los debates que atraviesan la vida cotidiana.

El estudio analiza más de 137 millones de navegadores únicos, 1.500 millones de páginas vistas y cerca de 400 millones de menciones en redes sociales entre julio de 2024 y junio de 2025, combinando prensa digital y conversación social a través del Índice de Interés Informativo (Triple I). El resultado confirma que la polarización política actúa como gran eje del debate público, con la confrontación entre bloques y figuras como Pedro Sánchez en el centro de la atención, en un clima marcado por la judicialización y los casos de presunta corrupción. Esta dinámica alimenta una creciente desafección ciudadana, especialmente cuando los problemas cotidianos quedan atrapados en el ruido político.

Entre los acontecimientos que más impacto han generado destaca la dana de Valencia, convertida en un hito informativo que mezcla emoción, gestión institucional y conciencia climática. La tragedia activó un debate nacional sobre prevención, infraestructuras y vulnerabilidad ante fenómenos extremos, mientras que en la Comunitat Valenciana la respuesta posterior de las administraciones centró buena parte de la conversación. En paralelo, la actualidad internacional también aterriza en clave local, como ocurre con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus políticas arancelarias, que en España se traducen en preocupación por el sector primario y productos como el vino, el aceite o la fruta.

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, durante la presentación del informe. / Fernando Bustamante

Durante el acto, el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, recordó —citando al autor de 'Sapiens', Noah Harari— que la comunicación es lo que distingue al ser humano y habló de la importancia de la 'espera pública', que Prensa Ibérica construye con más de 1.200 periodistas en toda España . La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, puso el acento en el papel del periodismo como garante de la democracia, antes de la presentación del informe a cargo de Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica.

El cáncer, conversación pública

La inteligencia artificial aparece como fenómeno transversal, a medio camino entre la promesa y el temor: conviven expectativas de mejora en sanidad y educación con miedos relacionados con la privacidad, la desinformación o la pérdida de control. En salud, el cáncer se consolida como el principal motor de atención, mientras que la salud mental lidera la conversación en redes sin lograr aún un reflejo equivalente en la agenda política. El informe también señala la paradoja de sectores clave como el turismo y el campo, que generan riqueza pero concentran malestar por la presión sobre la vivienda, la saturación de destinos o la precariedad estructural.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, durante su intervención. / Fernando Bustamante

Por encima de todas las temáticas, el estudio identifica un hilo transversal: la desigualdad, presente en debates sobre salarios, vivienda, empleo o sinhogarismo, y estrechamente ligada a la polarización. A ello se suman conflictos del día a día como la movilidad o los desahucios, y conversaciones intensas como la guerra en Oriente Medio. La conclusión es clara: España conversa desde la emoción, la confrontación y una sensación persistente de cansancio social. Comprender este mapa, señala el informe, es un primer paso para reconstruir puentes en un espacio público cada vez más fragmentado.