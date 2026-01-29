Una encuesta a casi 10.900 personas de 23.200 hogares analizará el impacto psicológico de la dana

Analizar el impacto de la dana del 29-O y su influencia en la aparición de patologías como la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático. Este es el objetivo de un estudio de salud mental, impulsado por el Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Sanidad, que realizará una encuesta a casi 10.900 residentes de la zona cero -en concreto, la muestra representativa será de 10.871 personas-, para analizar el impacto psicológico de la catástrofe climática que acabó con la vida 230 personas en la provincia de Valencia. Además de conocer el estado psicológico de la población, el proyecto pretende mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias y sociales.

El estudio tendrá una duración de tres años y analizará el impacto psicológico tanto de las personas adultas como de los menores. De ellos, tres de cada cuatro, el 74 % u 8.153, serán personas mayores de 18 años, mientras que el 26 %, cuya cifra absoluta es de 2.718 personas, serán niños y adolescentes entre 6 y 17 años. La elección aleatoria -se ha realizado también de forma estratificada por sección censal, nivel socioeconómico, grado de afectación, edad y sexo- proviene de un total de 23.316 hogares diferentes, que han sido invitados a participar. La población de referencia suma 608.722 personas de 37 de los municipios más afectados el 29-O y cuatro de las pedanías de València ciudad, por lo que la encuesta incluirá al 1,78 % de la población afectada. Perteneces a los departamentos de salud de la Ribera, Manises, Requena, Doctor Peset, La Fe, el General de València y el Arnau de Vilanova.

En realidad, tal como confirman ambas administraciones, se contactará con 23.200 personas, pero es evidente que no el 100 % de los contactados responderá a la llamada -participar será voluntario- y fuentes del Ministerio explican que "asumiendo que contestará un máximo del 40 %, entendemos que la muestra final será mínimo de 10.000.

Cómo se recogerá la muestra

La iniciativa se basa en experiencias anteriores realizadas en otros países y escogerá a sus participantes al azar con los que se contactará a través de un mensaje de texto telefónico o una carta de invitación a participar a través del correo postal. Sí aceptan participar, el cuestionario se realizará a través de un teléfono gratuito. Las preguntas se centrarán en aspectos personales, del hogar, de salud en general y, también, en salud mental y con ellas se generarán las principales conclusiones del estudio.

Estos datos permitirán mantener una vigilancia activa en salud mental como consecuencia de los fenómenos ambientales extremos que, según explica el Ministerio, "pueden aumentar el riesgo de aparición de problemas de salud mental a medio y largo plazo, como ansiedad, depresión, estrés postraumático y dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas". En línea con experiencias internacionales, como el English National Cohort Study of Flooding and Health llevado a cabo por la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, este estudio busca ofrecer una base empírica que permita orientar las intervenciones necesarias desde las instituciones sanitarias.

La reunión de la USME en Catarroja ha contado con la ministra Mónica García que ha escuchado a los afectados por la dana / Rober Solsona/EP

Un 42 % más de nuevos casos tras la dana

Las conclusiones del estudio se unirán a los registros de la Conselleria de Sanidad, que ya ha analizado la evolución de la asistencia a los centros de salud y a las consultas con especialistas de salud mental desde el 29 de octubre de 2024. Durante el primer mes, las visitas a Atención Primaria relacionadas con la salud mental crecieron un 12,9 %, un dato que fue cayendo progresivamente durante los meses posteriores; en junio se pasó a la mitad, un 6,8 % y, en julio, nueve meses después de la dana, recuperó sus niveles habituales.

La vivencia disparó también un 42 % la aparición de nuevos casos de estrés o ansiedad y la evolución fue similar a la de las consultas; se fue reduciendo progresivamente hasta alcanzar registros habituales tres trimestres después. Cabe recordar que la Generalitat habilitó siete Unidades de Estrés Postraumático en los departamentos afectados que, según la última cifra oficial, han atendido a más de 880 pacientes.